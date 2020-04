On s'occupe pendant le confinement : Des créations anti-stress

Si certains voient dans le confinement une occasion de ralentir ou de trouver un nouveau souffle, d'autres vivent mal cette période qui les angoisse et les stress. Si le yoga et la méditation sont de bonnes idées pour se détendre, on peut aussi bricoler des objets pour se passer les nerfs. Je vous propose par exemple de vous fabriquer à la maison avec trois fois rien, un petit outil rigolo à triturer entre ses mains: la balle anti-stress. Si vous ne savez pas coudre, pas d'inquiétude: moi non plus alors on va faire autrement. Pour ce bricolage, il va falloir chercher si dans vos placards vous n'auriez pas un ballon de baudruche qui traîne. C'est avec lui que nous allons fabriquer l'enveloppe de notre balle. Comment on fait? Déjà, on gonfle bien le ballon puis on le laisse se dégonfler: il va se détendre (comme nous donc) et il sera plus facile à remplir. Ensuite, on fixe notre ballon sur un entonnoir. Si vous n'en avez pas, utilisez le haut d'une bouteille en plastique que vous aurez coupée. Il suffit ensuite de remplir le ballon avec la matière de son choix: du riz, de la semoule, du sable ou (et c'est encore plus agréable au toucher) de la farine ou de la fécule. Au début ça se remplit bien, ensuite il sera nécessaire de tasser en utilisant une petite baguette. Il ne reste plus qu'à faire un bon nœud et voilà! vous avez une balle anti-stress que vous allez pouvoir, serrer, tordre, faire rouler dans vos mains bref… sur laquelle vous allez pouvoir passer vos nerfs. Vous pouvez la rendre multicolore en prenant un ou des ballons supplémentaires. Coupez la valve et enfilez ce qui reste sur votre balle. Attention: plus vous ajoutez de ballons, plus elle se durcit. Vous pouvez d'ailleurs en fabriquer plusieurs et les transformer en balles de jonglage. C'est une chouette activité, ça aussi, pour canaliser son stress. Mais que vous les trituriez ou que vous les utilisiez pour jongler, ces petites balles vous rendront bien des services.

Une balle anti-stress pas à pas © Radio France - Chrystelle GUY

Tout comme, d'ailleurs, l'autre objet que je vous propose de fabriquer. Super facile à faire également et parfait pour centrer son attention sur quelque chose de joli: il s'agit de la bouteille de retour au calme. Beaucoup de parents la connaissent et l'utilisent pour canaliser les colères des jeunes enfants. Mais ça marche aussi très bien sur les adultes. Qu'est-ce qu'une bouteille de retour au calme? Et bien c'est une sorte de boule à neige améliorée. Vous avez déjà observé une boule à neige? C'est hypnotique, hein? Et bien pour la faire vous-même prenez une bouteille ou un bocal (en plastique si c'est pour un enfant) Mettez-y de l'eau, des paillettes, des petits objets (comme des pompons ou des sequins par exemple). Idéalement il faut y ajouter de la glycérine pour ralentir la chute des paillettes dans l'eau. On peut aussi mettre un peu de colorant ou remplacer les paillettes par de la glitter glue (une sorte de colle pailletée). Mais en vrai on fait avec ce qu'on a et ça ira très bien. Revissez votre bouchon, en le collant. Il ne vous reste plus qu'à secouer la bouteille, y créer des tourbillons et la poser pour observer les paillettes qui ralentissent et viennent s'échouer tranquillement au fond de l'eau… Ca fixe l'attention, et on met son humeur au même rythme que celui des paillettes dans l'eau.

Même sans glycérine, un bocal de retour au calme fait maison, ça marche © Radio France - Chrystelle GUY

Voilà pour les objets anti-stress mais, en fait, fabriquer, créer, dessiner… Bref se lancer dans les loisirs créatifs c'est en soi une solution pour se sentir bien. Et le projet parfait pour se détendre et méditer, c'est le mandala. Alors on ne va pas se lancer dans un mandala de sable comme au Tibet. Mais avec une feuille de papier et des crayons, on va pouvoir se faire beaucoup de bien. Et surtout on va réinterpréter les mandalas selon notre inspiration du moment. Pour ça, tracez des cercles concentriques sur une feuille. Chaque cercle sera une zone dans laquelle vous allez dessiner des motifs, géométriques ou non. En principe, on essaie de se lancer dans des motifs répétitifs et réguliers. Mais hey ! On ne va pas se stresser, donc on fait comme on veut ! Si votre truc ce sont les rosaces au compas, les traits à la règle ou dessins à main levée, c'est parfait. Quand votre dessin est fait, coloriez-le ou peignez-le. Vous pouvez même y coller des paillettes ou des papiers façon mosaïque. Ce qui compte c'est d'écouter votre créativité. Vous verrez tout ça prend pas mal de temps et en général ça mobilise toute l'attention. Ça tombe bien c'est ce qu'on cherche à faire quand on veut éloigner le stress. Cerise sur le gâteau : à la fin vous aurez un joli tableau à accrocher. Alors… A vos crayons et restez zen…