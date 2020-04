On s'occupe pendant le confinement : Des dessins qui s'animent à la maison

Faire des expériences c'est souvent le meilleur moyen d'apprendre. Ca permet aussi de mettre en application des connaissances théoriques. Aujourd'hui, jouons avec l'optique et le cinéma d'animation… Pour ça, nous allons fabriquer un jouet que toutes les générations adorent: c'est le thaumatrope. Ne me regardez pas comme ça: ça ne mord pas. Et surtout, je suis sûre que vous en avez déjà eu un entre les mains. Ce jouet exploite le phénomène de la persistance rétinienne. Et, en plus, il est super facile à faire et plutôt joli. Alors c'est parti, je vous explique comment faire.

Le thaumatrope de l'oiseau en cage en action © Radio France - Chrystelle GUY

Tracez et découpez un cercle dans un morceau de carton. Puis tracez et découpez deux cercles de la même taille sur une feuille de papier. On va alors, sur nos cercles de papier, faire deux dessins différents mais complémentaires. Un exemple? Bien que je préfère les oiseaux en liberté, je vous propose de créer le thaumatrope de l'oiseau en cage. Il est très parlant. Dans un cercle vous dessinez un oiseau sur son perchoir, et dans l'autre vous dessinez une cage. Vous collez le dessin de la cage au recto de votre carton puis vous collez l'oiseau tête en bas au verso. Vous faite un petit trou de chaque côté du carton pour y glisser des élastiques. Voilà, vous avez un thaumatrope. Pour l'utiliser, passez l'index de chaque main dans chacun des élastiques, tournez votre cercle de carton pour les entortiller puis écartez les bras. Le cercle de carton tourne sur lui-même et (magique!) l'oiseau se retrouve en cage.

Le thaumtrope pas à pas © Radio France - Chrystelle GUY

Pour des enfants plus petits, on peut aussi créer un thaumatrope sur un bâton. On fait nos deux cercles dans du papier à dessin rigide et on les colle dos à dos sur un pique à brochette en bois, cette fois-ci avec les 2 dessins tête en haut. On fait ensuite tourner le pique entre les mains pour voir les dessins s'animer. Vous verrez, les enfants adorent les thaumatropes et avec un peu de chance, ils s'intéresseront aussi aux cours de sciences qui permettent de comprendre le phénomène de persistance rétinienne.

Plus simple à manipuler pour des petits: le thaumatrope à bâton © Radio France - Chrystelle GUY

Et si ils n'ont pas envie de se plonger dans les cours, faire des recherches sur internet ou qu'ils sont trop petits pour la théorie, ça aura au moins le mérite de les occuper un peu. Et puis c'est le genre d'activité qui amuse et instruit aussi beaucoup les adultes. D'ailleurs pourquoi s'arrêter là? Je vous propose d'épater notre progéniture en ajoutant à la persistance rétinienne l'effet phi. C'est lui qui est à l'œuvre quand notre cerveau transforme des images qui se succèdent en dessin-animé. Pour l'illustrer, voici un truc tout simple à faire et qui vous demandera juste d'avoir sous la main un petit carnet ou un bloc de notes adhésives et un crayon. Ce truc tout simple c'est le folioscope, qu'on appelle aussi flipbook. Pour le créer, il faut commencer par choisir ce qu'on veut animer. Comme je ne suis pas une dessinatrice hors pair, je vous ai créé un exemple avec un bonhomme fil de fer à chapeau. Au début de l'animation, il est triste, les bras baissés. A la fin, il est souriant, les bras levés et jette son chapeau. Alors comment on fait? Sur la dernière feuille du bloc, on dessine notre personnage dans sa première position. Sur la feuille précédente on amorce le mouvement: c'est le même bonhomme au même endroit mais ses bras se sont levés de quelques degrés… On continue comme ça jusqu’à la position finale, qui elle sera sur la première feuille du carnet. Pour voir le dessin s'animer, on prend tout le bloc entre ses doigts et on laisse tomber les feuilles une à une, plus ou moins vite.

Création d'un flipbook avec des notes adhésives © Radio France - Chrystelle GUY

Un autre moyen de créer un dessin-animé c'est le zootrope. On peut recréer cette invention du XIXème siècle à la maison avec une boîte à camembert vide, un bouchon de liège et un pique à brochette. Un zootrope c'est un tambour dans lequel est appliquée une bande de dessins où les mouvements sont décomposés. On regarde à l'intérieur du tambour par des fentes. Et quand on le fait tourner, les dessins se mettent en mouvement. C'est facile à fabriquer. D'ailleurs l'Université Populaire des Images propose un superbe tutoriel et des modèles à imprimer, pour en réaliser un très rapidement. Un site sur lequel vous en apprendrez plus, également sur le thaumatrope ou le flipbook, mais aussi le phénakistiscope, par exemple.

Un zooscope dans une boîte à camembert © Radio France - Chrystelle GUY

Pour toutes ces expériences, pas de panique si vous êtes nuls en dessin : on trouve sur le web plein de modèles à imprimer et colorier. Alors, à vos crayons et… au boulot les p'tits cinéastes!