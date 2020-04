On s'occupe pendant le confinement : Des jeux de société fabriqués à la maison

Les jeux de société et les casse-têtes sont parfaits pour passer le temps. Mais pour bien s'occuper, on ne va pas se contenter d'y jouer : on va les fabriquer nous-mêmes ! Avec du papier, du carton d'emballage, des boîtes à œufs… on peut faire un awalé, un jeu de morpion de voyage, un tangram et même des Attrimaths.

Un peu de récup', un peu de temps et on obtient de jolis jeux faits maison © Radio France - Chrystelle GUY

Pour commencer, lançons-nous dans un atelier récup facile pour fabriquer un awalé. L'awalé est un jeu africain qui peut se jouer avec trois fois rien, dans lequel on compte, on sème et on capture des petits objets placés dans 12 alvéoles. C'est simple à comprendre et ça fait appel à la numération et à la stratégie. Sur le site regledujeu.fr, l'awalé est plutôt bien expliqué. Avant de vous lancer, je vous propose d'en fabriquer un qu'on pourra garder et transporter. Pour ça il vous faudra 48 petits objets (perles, cailloux, coquillages, boutons, haricots, billes… Bref faites avec ce que vous avez). Il vous faudra aussi de la peinture et une boîte de 12 œufs. Moi je n'avais que des boîtes de 6 que j'ai donc mises bout à bout et collées par le fond et le couvercle sur des bandes de carton rigide. On pourrait y jouer directement avec la boîte à œufs et les petits objets. Mais on a du temps: alors on va décorer notre awalé. Pour ça, peignez votre boîte aux couleurs qui vous plaisent ou faites y du décopatch (les fameux petits papiers appliqués au vernis colle).

Un awalé avec des boîtes à oeufs © Radio France - Chrystelle GUY

Si vous avez envie de donner une couleur à chaque joueur, sachez que les 6 alvéoles du bas sont pour le premier joueur et celles du haut pour le deuxième. Laissez bien sécher la peinture ou le vernis. Déposez 4 petits objets dans chaque alvéole et c'est parti pour des heures de jeux. Vous pouvez ajouter à votre awalé en boîte à oeuf, deux petites boîtes pour que les joueurs déposent les objets qu'ils auront gagnés : les greniers. Lorsqu'on joue avec des billes ou des perles, ça évite qu'elles roulent partout. Voici une idée pour en fabriquer très simplement avec du papier rigide et un peu de colle:

Des petites boîtes faciles à faire © Radio France - Chrystelle GUY

Pour ce qui est de l'âge minimum pour bien jouer à l'awalé, autour de 8 ans ça me paraît bien pour l'aspect stratégique. Pour les ados et les adultes c'est un jeu parfait. Et vous verrez, c'est assez addictif.

Toujours dans la catégorie jeux de stratégie… Vous avez forcément déjà joué au Morpion, connu aussi sous le nom de Tic-tac-toe. Le principe est simple : deux joueurs, une grille de 9 cases, chacun sa couleur de pion ou son symbole. On joue chacun son tour et le but est de former une ligne ou une diagonale aux couleurs de son camps. Et bien plutôt que de sortir une feuille et un stylo à chaque fois, fabriquons un morpion de voyage. Vous pouvez le faire dans une boîte à camembert que vous peindrez par exemple. Vous pouvez aussi fabriquer une boîte en origami, sur le modèle des paniers de pâques que nous avions fait ensemble il y a quelque temps.

Un jeu de morpion dans une boîte en origami © Radio France - Chrystelle GUY

C'est un pliage très simple. Il faut juste décaler les plis pour obtenir un couvercle plus grand. Pour le faire, je me suis inspirée de ce tutoriel YouTube. Il est un peu rapide. Mais dans les réglages, vous pouvez ralentir la vidéo ou mettre en pause le temps d'effectuer chaque pliage. Pour mon Morpion, j'ai choisi des feuilles de papier à scrapbooking (un peu rigides) de 30cm par 30 et j'ai collé le fond pour que les pliages ne se défassent pas. Sur ou dans le couvercle, collez la grille que vous aurez dessinée sur un papier épais (moi j'ai choisi de délimiter les cases en collant des pailles: comme ça les pions ne glissent pas quand on joue en voiture). Fabriquez ou choisissez ensuite 5 pions par joueur... Ici, je les ai fabriqués en collant plusieurs épaisseurs de carton que j'ai ensuite entourées de papier collé. J'y ai appliqué des sequins papillons. La boîte sert à la fois à transporter les pions et comme plateau de jeu. C'est tout bête à fabriquer et à jouer mais ça occupe.

Le tangram, pour jouer en solo © Radio France - Chrystelle GUY

Si on joue seul, les casse-têtes et les jeux de pavage sont une bonne idée. Notamment pour des enfants en fin de maternelle. Un tangram par exemple, ça vous tente? Vous savez? Ce casse-tête où il faut réagencer des formes géométriques pour reproduire un modèle. La bonne nouvelle, c'est qu'on trouve des tas de modèles sur le web. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que les pièces qu'on achète d'habitude en bois, on peut les faire soi-même. Sur une feuille de papier rigide ou, mieux, dans du carton épais. L'ensemble des pièces tient dans un carré de 20cm par 20. Voici le patron:

Un patron de tangram © Radio France - Chrystelle GUY

Dessinez et découpez vos pièces dans le carton, peignez-les ou faites-y du décopatch et c'est parti. Ici, j'ai recouvert les formes géométriques de papier cartonné collé. Comme j'avais découpé mes formes dans un cartons d'emballage, j'ai aussi recouvert les champs. Si vous êtes hyper créatif, vous pouvez recycler ou fabriquer une boîte pour ranger votre tangram. Ici, j'ai fait un étui avec du carton d'emballage, du papier cartonné coloré, un morceau de tissu et des pailles en papier.

Les attrimaths ou, en anglais, pattern blocks © Radio France - Chrystelle GUY

Et puisque vous en êtes à faire des pièces géométriques dans du carton, vous pouvez vous lancer dans la fabrication d'attrimaths. Les attrimaths, ou pattern blocks, c'est un jeu de pavage. Mais attention, il faudra être patient: un set d'attrimaths comporte beaucoup de pièces et elles sont plus petites: des carrés, des triangles, des losanges, des hexagones et des trapèzes qu'il faut aussi réagencer pour reproduire des modèles. Mais avec lesquels, quand on a beaucoup de pièces, on peut créer de très belles œuvres éphémères, qui font penser aux mandalas dont on parlait la semaine dernière.

Reproduire des modèles ou laisser parler sa créativité avec les attrimaths © Radio France - Chrystelle GUY

Si vous vous lancez dans ce projet, c'est sûr vous serez bien occupés. Bon bricolage et amusez-vous bien