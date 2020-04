On s'occupe pendant le confinement : Des jolis paniers de Pâques

Si les cloches ou le lapin de Pâques décident d'être généreux, il va bien falloir que nous puissions transporter notre butin. Et quoi de mieux que des paniers faits maison pour ça?.. Rassurez-vous on ne va pas se lancer dans la vannerie: les artisans tourangeaux de Villaines les Rochers font ça bien mieux que moi. Nous allons fabriquer des paniers de Pâques avec du papier, du carton et un peu de récup. Allez hop! Au boulot. Commençons par recycler une boîte à camembert, une pelote de laine et des piques à brochettes...

Un panier avec de la récup et de la laine à tisser © Radio France - Chrystelle GUY

Prenez le couvercle de votre boîte, collez à l'intérieur de la bordure, à la verticale, vos piques à brochettes que vous aurez coupés en tronçons d'une dizaine de centimètres. Pas besoin de garder la partie pointue. Comptez environ 8 tronçons. A la base du premier nouez le début de votre pelote de laine. Vous allez alors tisser la laine autour des piques. On passe devant le premier pique, on fait une boucle autour, puis on passe derrière le second, on refait une boucle et ainsi de suite. Tissez jusqu'à environ 1 cm des extrémités de vos piques, terminez par un noeud. Retirez le carton du fond de votre boîte à camembert. Il vous reste un cercle que vous viendrez collez en haut de vos piques, en dépassant un peu sur la laine. Vous venez de créer votre panier. Ajoutez-lui une anse découpée dans un carton souple et peignez ou recouvrez de laine en la collant, les cercles de votre boîte à camembert. Ajoutez des détails pour décorer et voilà un premier panier.

Un panier avec de la laine et une boîte à camembert © Radio France - Chrystelle GUY

Toujours dans la série recyclages et détournements, je vous propose de fabriquer un panier avec une assiette en carton. Vous allez voir : c'est ultra facile et rapide à faire et le résultat est incroyablement élégant. Retournez votre assiette et, dans le cercle formé par la partie intérieure, tracez un carré. Si vous ne savez pas comment faire et que vous avez des ados à la maison, c'est le moment de leur faire réviser la géométrie. Sinon… Voici un tutoriel YouTube, très bien fait.

Si vous n'avez pas d'assiette, un papier cartonné fonctionne très bien © Radio France - Chrystelle GUY

Prolongez les côtés de votre carré jusqu'au bord de l'assiette. Choisissez deux des faces parallèles du carré. Coupez le long des quatre traits qui dépassent en vous arrêtant au cercle intérieur. Vous venez ainsi de créer les bords de votre panier. Retournez votre assiette et pliez les bords en suivant la forme du carré: c'est lui qui sert de fond à votre panier. Collez les bords entre eux, en repliant la bordure de l'assiette suivant les 4 autres traits qui dépassaient de votre carré. Voilà vous avez un joli panier aux bords arrondis. Il ne vous reste plus qu'à créer une anse dans un papier rigide ou une autre assiette en carton et à décorer le tout. Vous pouvez aussi choisir de ne pas mettre d'anse et vous fabriquer un très chouette vide-poche. Et si vous n'avez pas d'assiette en carton à la maison: faites comme moi: tracez deux cercles concentriques sur un papier rigide décoré: ça marche très bien aussi.

Les finitions du panier/assiette en carton © Radio France - Chrystelle GUY

Vous pouvez également créer un super panier en tissant des bandes de papier. J'ai essayé avec des bandes de papier cadeau que j'avais repliées en 3. On peut le faire aussi avec des pages de magazines. Mais c'est beaucoup plus simple et le panier sera plus rigide si vous utilisez du papier à scrapbooking. C'est un papier un peu rigide et décoré. Entrecroisez 10 bandes de papier (de 40 cm de long par 2cm de large): 5 dans le sens horizontal, 5 dans le sens vertical. : c'est le fond de votre panier. Repliez ensuite vos bandes pour les mettre debout. Vous allez continuer à tisser en fixant des bandes horizontales, toujours en les entrecroisant avec celles que vous avez pliées. Personnellement j'ai mis un point de colle à l'extrémité des bandes. Une fois votre panier monté repliez et collez ce qui reste des bandes verticales. Ajoutez une anse. Vous pouvez aussi créer une bordure pour une jolie finition.

Un panier tout en papier © Radio France - Chrystelle GUY

Un tutoriel photo est bien moins parlant qu'une vidéo, je vous invite à jeter un oeil sur celle de Nolwenn, sur YouTube. Elle a choisi des bandes de papier d'une taille différente mais le modèle est le même.

Avec du papier, vous pouvez aussi créer un panier en origami super simple. Il vous faut une feuille carrée. J'ai pris une feuille à scrapbooking de 30x30. Ca complique un peu le pliage car c'est un papier rigide mais ça donne un panier qui se tient bien.

Panier en origami première partie © Radio France - Chrystelle GUY

Un petit conseil pour l'origami: la face décorée que vous voulez voir apparaître doit se trouver face contre la table au début des pliages: pensez à retourner votre feuille! ;-) Pour que le panier ne bouge pas pendant la chasse aux oeufs, j'ai mis un point de colle à la fin. Il ne reste alors qu'à ajouter une anse en papier ou en carton et ajouter des détails, si vous le souhaitez. Si vous avez envie se suivre chaque étape du pliage pas à pas, je vous conseille ce tutoriel vidéo extrèmement bien fait,: chaque étape est effectuée assez lentement poiur vous permettre de bien voir. Une fois que vous aurez plein de jolis paniers, il ne vous restera qu'un détail à régler: c'est de trouver un moyen pour qu'ils se remplissent de chocolats…