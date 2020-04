On s'occupe pendant le confinement : Des marionnettes faites maison

L'idée d'aujourd'hui sera un peu un mon hommage, à moi, pour Christophe qui nous a quittés récemment... Mais je vais être honnête c'est aussi très intéressé : les enfants adorent les marionnettes. Quand ils en ont une dans les mains, ça les occupe bien. Et puis, ils font travailler leur imagination, inventent des histoires, expriment leurs émotions. Rien que du bon, dans les marionnettes. Alors si on peut, en plus, leur faire passer du temps à les fabriquer c'est encore mieux. Pour commencer, contrairement à la chanson de Christophe, on va laisser tomber la ficelle pour se concentrer sur le papier. Vous vous rappelez qu'hier, je vous ai conseillé de vous lancer dans l'origami?... Et bien ce n'était pas tout à fait par hasard …

Des animaux en origami pour les petits doigts © Radio France - Chrystelle GUY

Puisqu'avec des pliages assez faciles à faire, vous pouvez fabriquer de jolies marionnettes de doigts. La seule chose, c'est qu'il faut pour ça prendre des carrés de papier de petit format, sinon ça glisse sur les doigts des enfants. Mais vous verrez on obtient des chats, des lapins, des chiens ou encore des chouettes qui s'enfilent au bout des doigts comme un dé à coudre. Voici les tutos vidéo dont je me suis inspirée pour les marionnettes sur la photo. Ils ne sont pas forcément en français, mais peu importe : les images parlent d'elles-même. Cliquez sur les liens : pour faire une Chouette, un chat et un cochon, un chien, unlapin. Vous pouvez aussi faire des oursons, ici et ici.

Une marionnette/chien en papier super facile © Radio France - Chrystelle GUY

Toujours avec du papier, vous pouvez créer une marionnette super simple. Il vous faudra une feuille A4 (cartonnée ou non), un marqueur, un peu de colle et du papier coloré. Nous allons fabriquer un petit chien. Pour ça vous allez plier votre feuille en trois dans le sens de la longueur. Puis vous collez le dernier rabat pour obtenir une sorte de long tube aplati. Pliez-le en deux en rabattant les deux faces les moins larges l'une sur l'autre. Repliez alors chaque face en deux. Si vous regardez votre pliage de profil, vous verrez un M ou un W. Vous allez alors pouvoir glisser les doigts dans chaque extrémité du tube plié. Voilà! Vous avez la structure de votre marionnette. Pour la faire parler il suffit d'ouvrir et fermer la main. Reste à la décorer. Sur l'une des faces, on dessine des yeux et une truffe. Dans le papier coloré, on découpe une langue qu'on vient coller à l'intérieur de la bouche en la laissant dépasser (c'est plus rigolo). Puis dans un autre papier coloré, on découpe deux oreilles qu'on colle de chaque côté des yeux. Ca y est on a une marionnette/ Chien. Sur le même modèle on peut faire plein d'animaux, et même des licornes!!!

Fabriquer une marionnette en chaussette - Première partie © Radio France - Chrystelle GUY

Si vous aimez la récup', vous pouvez créer une marionnette avec une vieille chaussette, par exemple. Propre, hein ;-) … Prenez une chaussette de la pointure de celui qui manipulera la marionnette, sinon c'est trop grand pour la main. Mesurez la longueur et la largeur du dessous de la chaussette. Avec ces dimensions, vous allez créer une sorte de langue de chat dans du carton. Glissez cette languette au fond de la chaussette, comme si c'était un pied (personnellement, je l'ai collée sur le fond). Puis pliez-la en deux. La partie du haut doit être plus longue que celle du bas. Si vous enfilez la chaussette sur votre main, vous pourrez tenir le carton entre vos doigts. Ouvrez et fermez la main et ce qui deviendra la bouche de votre marionnette s'anime. Reste à la décorer. Dans du papier ou du carton coloré découpez une langue que vous collerez dans la bouche en la laissant dépasser. Pour les yeux, si vous avez des boules de polystyrène c'est super. Moi j'ai utilisé des pompons mais on peut aussi faire des boulettes de papier. On y dessine ou on y colle des pupilles et on fixe le tout sur le dessus de la chaussette avec de la colle forte ou, si vous avez, de la colle chaude. Vous pouvez ensuite coller un nez, en carton ou en pompon, ajoutez de la laine (ou du bolduc) pour les cheveux. Et voilà. Ces marionnettes/chaussettes sont très rigolotes et faciles à manipuler. Même les chanteurs pour enfants jouent avec ce type de marionnettes. Si vous voulez amuser les enfants, invitez-les, avec leur marionnette, à chanter en choeur avec Henri Dès et Albert le Vert, sur cette vidéo rigolote.

Fabriquer une marionnette en chaussette - Deuxième partie © Radio France - Chrystelle GUY

Toujours dans les marionnettes simples à réaliser, vous pouvez aussi fabriquer des silhouettes sur des bâtons pour créer un théâtre d'ombres chinoises. Il suffit de prendre deux cartons ou feuilles un peu rigides, y découper la forme de votre choix (ici je vous ai mis un papillon) et coller chaque forme dos à dos en fixant le bâton au milieu. On peut les peindre tout en noir si c'est pour du théâtre d'ombre. Moi j'ai fait deux faces: une noire et l'autre colorée si un jour il me prend l'envie de leur fabriquer un castelet.

Une marionnette toute simple sur un bâton © Radio France - Chrystelle GUY

Et si vous voulez créer une marionnette traditionnelle, qui plaira énormément aux tout-petits, lancez-vous dans la fabrication d'une marotte. Ces marionnettes sont les expertes du "Coucou/Caché!"... Ici, j'ai fait avec les moyens du bord : un gobelet en carton, une balle de ping-pong, de la feutrine et une chute de polaire. Mais il y a plein de moyens d'en faire. Voici quelques liens qui m'ont semblé vraiment intéressants: Une marotte avec un rouleau de papier toilette, un chat dans un gobelet, une marotte avec une bouteille d'eau gazeuse, et une marotte dans un vieil entonnoir.

Une petite marotte fleur dans un gobelet en carton © Radio France - Chrystelle GUY

Voilà quelques idées de base pour démarrer une belle collection de marionnettes et monter des spectacles en famille. Et surtout, faites-les parler, vos marionnettes: si ça se trouve elles vous diront que vous êtes leur ami! 😉 N'est-ce pas, Christophe ?