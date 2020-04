On s'occupe pendant le confinement : Des objets éoliens faits maison

Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on va s'ennuyer! Chaque jour à 11H45, découvrez des idées pour vous occuper en famille. Aujourd'hui on bricole des objets pour jouer avec l'air et le vent.

Aujourd'hui on brasse de l'air! Mais pas en ne faisant rien du tout, même si c'est mon activité préférée. Non, je vous propose des bricolages pour jouer avec l'air et le vent. Et ils ne sont pas réservés aux enfants, bien au contraire. Le premier de ces bricolages c'est la spirale magique! Non seulement il s'agit d'une très jolie suspension, super facile à faire Mais c'est aussi un bon outil si vous bricolez avec des enfants: ça permettra de faire travailler le graphisme chez les plus petits et d'expliquer un principe physique simple aux plus grands.

La spirale magique, simple comme un trait de crayon et un coup de ciseaux © Radio France - Chrystelle GUY

Comment on fait? Sur une feuille cartonnée (déjà décorée ou qu'on aura peinte), on trace un cercle au compas (attention: plus vous le faites grand, plus votre spirale magique sera longue). En partant du centre, vous allez dessiner dans ce cercle une spirale dont l'extrémité rejoindra le bord du cercle. Il vous suffit ensuite de la découper, et de passer au centre un fil pour la suspendre. Si vous l'installez dehors ou dans un courant d'air, elle bougera au gré du vent (d'ailleurs pour la suspendre dans le jardin vous pouvez choisir de la faire dans un plastique fin, comme un intercalaire de classeur, par exemple). Mais… Ce que cette spirale a de magique, c'est que vous pouvez aussi la suspendre au-dessus d'une source de chaleur, comme un chauffage par exemple. Et vous verrez quand vous rallumerez votre chauffage, la spirale se mettra à tourner toute seule. Ce sera l'occasion de visualiser le mouvement de l'air chaud qui monte puis redescend lorsqu'il se refroidit.

La spirale magique pas à pas © Radio France - Chrystelle GUY

Si vous voulez faire cette expérience sans fabriquer de suspension décorative, vous pouvez faire une petite spirale dans une feuille de papier aluminium. Posez ensuite une boule de pâte à modeler sur une table, enfoncez-y un pique à brochettes pour qu'il tienne droit et posez sur le pique à brochettes votre spirale en équilibre. En allumant une bougie chauffe-plat en dessous, vous la verrez s'animer. Mais moi j'aime bien l'idée de la suspension. C'est très joli et assez apaisant à regarder.

Le moulin à vent. Facile à réaliser © Radio France - Chrystelle GUY

Les objets éoliens sont toujours jolis, plein de poésie et rappellent quelques souvenirs. Prenez les moulins à vents, par exemple. C'est vrai que les enfants les adorent mais piqués dans une jardinière sur un rebord de fenêtre ou dans une plate-bande du jardin, ils font toujours un bel effet. Dans un papier, une feuille cartonnée ou (si vous comptez les laisser dehors) une feuille de plastique (un intercalaire de classeur, par exemple), tracez et découpez un carré. A la règle, faites se rejoindre les angles opposés pour dessiner les diagonales de ce carré. Ensuite, marquez le milieu de chaque ligne qui rejoint le centre du carré à un de ses coins. Vous découperez alors vos diagonales en vous arrêtant à ces points. Le long de chaque ligne que vous venez de découper, attrapez la pointe ainsi formée puis rabattez-la et collez la au centre du carré. Vous pouvez alors, si vous le souhaitez, découper les pointes restée à plats pour les arrondir. Votre moulin est fait, ne reste plus qu'à le fixer sur un bâton ou une paille avec une punaise ou une épingle que vous sécuriserez en y collant une perle ou un bouchon de liège. Attention : ne serrez pas trop pour que ça tourne. Et voilà, un joli moulin fait main !

Le moulin à vent pas à pas © Radio France - Chrystelle GUY

Une dernière idée. Et qui pourrait vous occuper un bon moment, c'est de fabriquer un carillon. A suspendre dans un arbre ou à la maison dans un endroit que l'on sait en courant d'air l'été. Il existe plein de techniques. Moi j'ai opté pour les matériaux recyclés.

Un carillon en récup' à fabriquer patiemment © Radio France - Chrystelle GUY

Pour la suspension, j'ai découpé le haut d'une bouteille de lait que j'ai ensuite peint. Dans le bouchon, vissé/collé, j'ai percé un trou dans lequel j'ai passé un fil à scoubidou en boucle pour pouvoir l'accrocher. J'ai ensuite percé des petits trous à la base, dans lesquels j'ai fait passer du fil de nylon. J'y ai enfilé des pailles coupées à différentes longueurs pour créer des tubes et je les ai lestées en y accrochant des coquillages et des perles en céramique. Ça fait un joli bruit en s'entrechoquant. Mais on peut utiliser ce qu'ont veut : morceaux de bois ou boite de conserve pour la suspension, morceaux de bambous, anciennes clés ou petits objets en tous genres pour les breloques. Les carillons c'est super joli et ça crée une ambiance sonore très zen. Même si ça prend un peu de temps à fabriquer, ça revient moins cher que de les acheter et puis… ça occupe! Et on est tellement fier avec nos carillons personnalisés. Alors… au boulot les bricolos, amusez-vous bien.