On s'occupe pendant le confinement : des oeufs décorés pour Pâques

Quoi de plus joli, à Pâques, que des œufs qu'on a décorés soi-même? Pour en faire des jolies guirlandes ou des suspensions colorées, on peut vider des œufs pour ensuite les peindre. Encore faut-il réussir à vider les œufs sans les casser. Tout le monde vous le dira: c'est simple: on prend une aiguille, on fait un petit trou d'un côté, un trou un peu plus gros de l'autre et on souffle fort à plusieurs reprises. L'œuf se vide et il ne reste plus qu'à bien le rincer à l'eau vinaigrée. Et bien, c'est peut-être moi qui ne suis pas douée mais à chaque fois que j'ai essayé, ça a mal fini : le plus souvent l'œuf m'éclatait au visage ce qui, vous en conviendrez, complique un peu la mission peinture sur œuf. Ca c'était avant que je n'épluche des dizaines de tutoriels sur internet et que j'en trouve enfin un réalisé en temps réel. Et, avant l'étape des petits trous dans ce tutoriel on conseillait de secouer l'œuf. Pas bête… Une fois secoué on perce en effet des petits trous avec une épingle mais, en cercle et ce de chaque côté pour avoir deux petits ouvertures rondes. Ensuite, pas besoin de souffler fort. Un souffle doux et continu suffit pour vider notre œuf. Il est alors essentiel de bien le nettoyer. Pour le peindre, posez-le sur un petit pique et laissez parler votre imagination. Personnellement je préfère la peinture acrylique: elle s'accroche mieux et elle brille une fois sèche. Attention si vous associez les enfants à cet atelier: l'acrylique, ça tâche.

Peinture, paillettes, décopatch... Tous les moyens sont bons pour décorer les oeufs © Getty - Cindy Monaghan

Si vous n'avez pas le kit du petit peintre chez vous, ce n'est pas grave. On peut aussi teindre des œufs. Pour ça on va utiliser des épices, des légumes, des fruits ou encore des épluchures. Par exemple, pour obtenir du bleu on utilisera du chou rouge (si si), pour le marron, du thé noir marche bien, pour le rose de la betterave ou pour le jaune du curcuma… Vous trouverez plein d'autres idées pour les couleurs sur le site cuisineamericaine-cultureusa.com (les américains font beaucoup d'œufs décorés à Pâques.

Il existe plusieurs techniques de teinture, en voici une assez simple qui n'implique pas de cuire les œufs pendant super longtemps (à retrouver sur le site cuisineamericaine). Mettez 2 ou 3 poignées de l'ingrédient de votre choix ou 50 grammes d'épices dans une casserole, recouvrez d'eau à 2 ou 3 centimètres au-dessus, faites bouillir et laissez mijoter 15 minutes à 1H. Filtrez, incorporez 70 centilitres de vinaigre blanc et 60 grammes de sel par ½ litre de colorant. Plongez-y vos œufs déjà durs et laissez-les tremper jusqu'à obtention de la couleur désirée. Attention, si vous les laissez une nuit, mettez-les au frais.

De la betterave pour des oeufs roses © Getty - Sebastian Condrea

Tiens d'ailleurs, on peut aussi plonger des œufs déjà durs dans une infusion de thé fumé. Mais avant on aura craquelé la coquille comme si on voulait les écaler. On les laisse tremper sur feu doux une ½ heure environ. Et quand on les écalera on se retrouvera avec des œufs marbrés.

Des pelures d'oignons pour de beaux oeufs bruns © Getty - Sebastian Condrea

Il existe une autre technique, très utilisée à Pâques en Russie. Elle consiste à se servir des peaux brunes des oignons : celles qui sont sèches. On les nettoie puis on les met dans une casserole en inox et on les recouvre d'eau bouillante. On laisse mijoter 30 à 40 minutes. Plus ça dure longtemps plus la couleur sera forte. On ajoute un peu de sel avant d'y faire cuire nos œufs à feu doux pendant 10 à 15 minutes, en laissant dans l'eau les pelures d'oignons. Ca nous donnera des œufs d'un très joli brun. Mais en me penchant sur les traditions russes, j'ai découvert une technique qui vous permettra d'obtenir des motifs champêtres absolument sublimes.

De jolis motifs grâce aux herbes aromatiques © Getty - Sebastian Condrea

Prenez des œufs à température ambiante, nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool pour que la teinture se fixe mieux. Il vous suffit ensuite de prendre un brin d'une plante à jolies feuilles, comme du persil par exemple. Mouillez-le, posez-le bien à plat sur la coquille enveloppez le tout dans un morceau de bas nylon ou de collant en faisant un nœud bien serré puis cuisez vos œufs dans la décoction de pelures d'oignons. Une fois cuits, retirez le brin de persil des œufs et essuyez-les.

Quelle que soit la technique que vous emploierez vous pourrez ensuite frotter vos oeufs avec un peu d'huile végétale pour les faire briller. Ca donne une déco vraiment très élégante. Et avec de l'imagination, on peut créer plein de motifs différents! Et la bonne nouvelle, c'est que ces jolis œufs, on peut les manger. Enfin… Si on n'a pas trop de scrupules à casser cette belle coquille…