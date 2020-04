On s'occupe pendant le confinement : Des origamis pour tous

ll est bien plus facile de se lancer dans l'activité d'aujourd'hui que d'en parler à la radio. L'origami, qui consiste donc à plier du papier pour obtenir des œuvres, est avant tout un art visuel. Mais j'avais vraiment envie qu'on aborde ce thème quand même. Parce que quand il s'agit d'occuper le temps avec une activité adaptée aussi bien aux enfants qu'aux adultes, l'origami est un très bon choix. En plus, ça ne demande pas un gros investissement. Evidemment les pros des œuvres en papier s'équipent parfois de plioirs et autres coupe-papiers mais honnêtement, pour débuter, vous n'aurez besoin que de quelques feuilles. Et puis l'origami ça a énormément de bénéfices. Certains thérapeutes ont constaté que cette activité faisait beaucoup de bien aux personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes. En plus ça permet de focaliser son attention sur autre chose que ses angoisses. En période de confinement c'est plutôt pas mal. Et pour les enfants ça mobilise, entre autres, la concentration et la dextérité tout en leur donnant à la fin un vrai objet de fierté avec lequel, en plus, ils pourront jouer... Ne vous en privez pas, donc.

Je vais essayer de vous donner quelques infos pour vous lancer. Et la première, c'est : n'ayez pas peur! En fait l'origami (de base, hein) ce n'est pas si compliqué. C'est même quelque chose d'assez logique et méthodique. Une fois qu'on a compris un pliage, on va être amené à le réutiliser. On acquiert donc très vite des réflexes et de la confiance. Personnellement, je suis une novice absolue. Hormis, quand j'étais petite, faire un bateau et un vague avion (qui de toutes façons ne volait jamais), jusqu'ici je n'avais pas osé me lancer dans ce travail du papier. C'est le confinement et ce rendez-vous quotidien qui m'y ont poussée. J'ai commencé par faire un petit poisson. Vous savez ? Pour ma pêche à la ligne d'il y a quelques semaines. Et, comme j'ai trouvé ça finalement assez simple, j'ai eu envie d'explorer un peu plus loin. C'est d'ailleurs l'autre conseil que je voulais vous donner : Choisissez un modèle facile pour débuter : il y en a plein les sites pour enfants et les blogs de maîtresses. Ensuite sachez que le papier aussi est important : il doit bien se plier mais ne pas avoir tendance à se déchirer : le kraft est parfait et si vous avez du papier blanc à imprimante c'est super pour commencer. Il faudra en revanche vous assurer de bien démarrer votre création avec une feuille carrée. Ça vous donnera l'occasion de réaliser votre premier pliage : On rabat le côté le moins large sur le plus large. Le pli passe par un angle. Et quand on coupe ce qui dépasse pour ne garder que cette partie pliée, on a un carré. Voici comment faire :

Puisqu'on parle de pliages. Prenez votre temps à chaque étape : les angles obtenus doivent être bien pointus et les bords de votre feuille bien alignés.. Mais là aussi ça vient très vite. Pensez également à bien appuyer avec le dos de l'ongle pour marquer vos plis.

Et surtout… surtout… choisissez un bon tutoriel. Moi j'ai du mal avec les simples schémas parce que c'est statique. Si c'est aussi votre cas, il existe des tas de vidéos sur internet. Attention, il faut que la vidéo ne soit pas trop rapide et qu'on voit bien chaque geste effectué ainsi que le résultat à obtenir à chaque étape. Sinon on a vite fait de décrocher et de s'agacer. Et l'œuvre en papier se transforme en boulette propulsée à l'autre bout de la maison. Oui! C'est du vécu. Mais si une impatiente comme moi y arrive, je vous jure: vous y prendrez du plaisir aussi. Alors… à vos papiers!

Si vous voulez fabriquer une rose facilement, voici un tutoriel vidéo très bien conçu... Pour le papillon simple, j'ai suivi celui-ci. Voici le lapin bleu et le lapin à grosses fleurs. Les baleine, têtes de chat, chien et lapin sont sur le site pour enfants cité plus haut... Amusez-vous!