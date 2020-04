On s'occupe pendant le confinement : Des outils en récup' pour les loisirs créatifs

Il est une activité de loisirs créatifs à laquelle vous avez peut-être goûté quand vous étiez enfant ou ado, grâce à vos mères ou vos grands-mères… Le tricotin !!! Mais si! Vous savez ? ce petit tube surmonté de 4 clous dans lequel on passe de la laine, de la corde ou du fil de coton. On tisse autour des petits clous, avec différentes techniques et à la fin on obtient une sorte de cordelette. C'est génial pour fabriquer des bracelets, personnaliser ses vêtements et accessoires ou même créer des décos dans la maison. Autre avantage du tricotin : c'est une activité faite pour tout le monde : garçon/fille, ados/adultes ou mêmes enfants. Mais… Vous allez me dire : c'est bien joli! Sauf que… Si on n'en a pas à la maison, on fait comment?... Et bien on le fabrique soi-même.

Le tricotin pour des objets déco et des bijoux © Radio France - Chrystelle GUY

Il y a plusieurs manières de fabriquer un tricotin. Je vous en donne une mais en réalité, on fait avec les moyens du bord. Prenez un tube de carton rigide, comme ceux qu'on trouve dans les rouleaux de film alimentaire ou de papier aluminium. On le coupe pour qu'il fasse autour de 8 à 9 cm de long. On mesure la circonférence de notre tube et on la divise en 4 intervalles réguliers qu'on va marquer au crayon sur le carton. Sur ces marques on viendra coller (à la colle chaude, par exemple), des clous sans tête, des petits bâtonnets de bois, ou, mieux des épingles à cheveux avec le côté arrondi vers le haut. On laisse dépasser ce qui constituera nos 4 clous d'environ 1cm ½ au-dessus de notre tube. Pour que l'ensemble tienne bien, on pourra l'entourer de ruban adhésif de bricolage ou y coller un papier cartonné. On laisse bien sécher, et voilà! On a un tricotin! Pour l'utiliser il vous faudra un crochet. Si vous n'en avez pas : une aiguille passe-laine, une aiguille à tricoter, un pique à escargots ou même un pique à brochettes peuvent faire l'affaire. Bref, composez avec ce que vous avez. Passez un fil dans votre tricotin maison, et c'est parti pour des heures de créations.

fabriquer un tricotin en carton © Radio France - Chrystelle GUY

Et on ne va pas s'arrêter là: il y a des tas d'outils qu'on peut fabriquer nous-mêmes pour s'occuper avec du fil ou de la laine. Prenez les pompons, par exemple. Les enfants adorent en fabriquer. Et bien, pas besoin d'acheter un kit exprès pour ça: sur un carton un peu rigide, tracer deux cercle concentriques, un peu comme si vous vouliez dessiner un beignet: plus il est grand, plus le pompon sera gros. Découpez ensuite le grand cercle puis le petit, à l'aide d'un cutter. Dans l'anneau que vous obtenez, coupez une fente d'environ un centimètre de large. Renouvelez l'opération pour obtenir un deuxième anneau fendu.

Du carton pour des pompons © Radio France - Chrystelle GUY

Pour faire un pompon, attention à bien placer vos deux anneaux l'un sur l'autre, fente contre fente. Enroulez la laine pour avoir une bonne épaisseur, puis découpez-la en passant la lame des ciseaux entre les deux cartons, glissez-y un long brin de laine que vous nouez en serrant bien. Il ne reste plus qu'à retirer vos cercles (réutilisables, au passage). Ebouriffez votre pompon, égalisez en lui faisant une petit coupe de cheveux et le tour est joué!!!

Le métier à tisser le plus simple du monde © Radio France - Chrystelle GUY

Ces activités ne datent pas d'hier mais permettent de créer plein de choses. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, on peut se faire hyper facilement un métier à tisser. En utilisant de la laine, ou de la corde, ça donne de jolis résultats et puis… ça permet de donner un petit cours d'histoires aux enfants. Prenez un carton rectangulaire. Sur les deux côtés les moins larges, mesurez des intervalles réguliers (un cm par exemple). Marquez-les en traçant des petits traits verticaux de longueur égale. Sur ces traits faites des encoches au cutter. Et voilà: vous avez un métier à tisser. Pour créer la chaîne de votre tissu. Faites un nœud à l'extrémité d'une pelote de laine, glissez la laine dans une première encoche en laissant le nœud au dos du carton. Vous allez alors tendre votre laine de haut en bas en passant d'une encoche à l'autre. Reste à prendre un fil de trame (un autre brin de laine qu'on noue sur le premier fil de chaîne) et à l'entrecroiser sur votre chaîne en passant dessus-dessous. Avec un peu de temps et de talent, on peut même créer de super jolis motifs. Et vous voyez… ça ne demande pas beaucoup de moyens. Alors ce week-end, n'hésitez pas : essayez!