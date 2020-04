On s'occupe pendant le confinement : des peintures faites maison pour les petites mains

A force de passer des jours à faire des bricolages et peindre des chefs-d'œuvre avec les enfants, les stocks de gouache et autres aquarelles commencent à diminuer. Alors, puisqu'on ne va pas sortir pour ça, profitons-en pour nous débrouiller avec ce qu'on a dans les placards et fabriquons nous-mêmes nos peintures.

Il existe des tas de recettes un peu partout, dans les livres de loisirs créatifs et sur le net. J'ai choisi de ne pas vous donner celles dans lesquelles on ajoute du savon, de la glycérine et autres mousses à raser. L'idée c'est de pouvoir mettre ces peintures dans les mains des plus petits, même si (cela va sans dire) il faut bien les surveiller pendant ce genre d'activités.

L'avantage de faire soi-même c'est que ça ne coûte pas très cher et qu'on peut proposer aux plus grands de s'y coller: ils réviseront les associations des couleurs, au passage.

De la peinture à la patouille, il n'ya qu'un pas © Getty - wundervisuals

Alors, pour de la peinture toute simple mélangez 2 tasses de farine de blé avec ½ tasse de sel, ¼ de tasse de sucre et deux tasses d'eau. Voilà, vous avez votre base. Versez ensuite dans des petits pots et ajoutez un peu de colorant alimentaire pour obtenir les différentes teintes. Au pire si vous n'avez pas de colorants, mettez une goutte de gouache. Bon, là, la peinture ne sera plus comestible. Mais vous verrez c'est une peinture qui fonctionne très bien.

Des ingrédients simples et sans danger © Radio France - Chrystelle GUY

Pour des aquarelles maison, c'est tout aussi facile. Dans un saladier assez grand, on mélange 45ml de vinaigre et 70g de bicarbonate. Je dis un grand saladier parce qu'il y a une réaction chimique en perspective: ça mousse. (mais c'est marrant à montrer aux enfants). On attend que ça retombe et que les bulles se calment puis on ajoute 30g de fécule de maïs et 10g miel. Après avoir bien mélangé, on verse dans un bac à glaçons. Ensuite, il suffit d'ajouter les colorants alimentaires. Attention n'hésitez pas à en mettre suffisamment: ça va s'éclaircir en séchant, et comme la peinture aquarelle est très diluée, le résultat sur le dessin sera assez clair. Si la recette est simple il faut quand même prévoir 24 à 48h de séchage. Pensez, à la fin des deux premières heures, à remélanger afin que les colorants restent bien amalgamés. Je vous rappelle les associations de couleurs: jaune et bleu, ça fait vert. Pour le violet, mélangez du bleu et du rouge et si vous voulez obtenir du orange, il vous faudra du rouge et du jaune. Vous trouverez un super tutoriel sur la page Youtube de NotreFamille.com

Les épices, une palette de couleurs © Getty - zeljkosantrac

Pour les surprendre, vous pouvez proposer aux enfants de peindre avec des épices: beaucoup de poudre, un peu d'eau et c'est parti!!! Si on a du fixateur sous la main, on peut même peindre sur du tissu. Et on n'hésite pas à peindre avec les mains… Ca mélange l'art avec l'exploration, l'éveil au goût et l'odorat… et puis il y a un côté tribal, là-dedans. Que du bonheur!

La peinture gonflante, étonnant... © Radio France - Chrystelle GUY

Mais si vous voulez bluffer vos enfants, faites-leur de la peinture gonflante! La peinture gonflante, c'est une pâte, dont la texture ressemble un peu à de la gouache. On l'étale (mais en couche assez épaisse) au pinceau, avec des bâtonnets, des cotons tiges… Bref comme on veut pour écrire ou faire de jolis dessins. Ensuite, on passe notre œuvre 15 à 30 secondes au micro-ondes à 800W. Et là, comme par magie notre dessin apparaît en 3D: la peinture a gonflé et pris un aspect de flocage. Alors, comment on fait? Et bien il suffit de mélanger 3 cuillères à soupe de farine, autant de sel fin, 8 à 10 cuillères à soupe d’eau et 1 cuillère à café de levure ou de bicarbonate. Si vous n'en avez pas: ça marche aussi très bien sans. Ensuite, pour la colorer il suffit de la verser dans plusieurs petits pots et y ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire ou un peu de gouache. Et voilà. Vous verrez les enfants adorent ça. Et ils vous en réclameront souvent! Ca tombe bien: ca ne coûte pas grand-chose… Et les enfants ben… on est content quand ils sont occupés! ;-)