On s'occupe pendant le confinement : des petites boîtes pleines de poésie

Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on va s'ennuyer! Chaque jour à 11H45, découvrez des idées pour vous occuper en famille. Aujourd'hui: on fabrique des petites boîtes pour ne plus s'ennuyer et se faire du bien.

Hier nous avions évoqué la possibilité de se créer des boîtes à souvenir avec des cartons à chaussures décorés. Et bien aujourd'hui on fabrique des boîtes! Plein de petites boîtes. Avec de la récup, bien sûr mais pas seulement.

Nouveau look pour la boîte à camembert © Radio France - Chrystelle GUY

Pour la récup' c'est facile: si vous voulez créer de jolies boîte rondes, ne jetez plus vos boîtes de camembert ou de fromage en portions à tartiner: vous allez pouvoir les habiller: peintures, papiers, serviettes collées, tissus.. Tout est bon pour créer une jolie déco. On peut même fabriquer une petite poignée pour le couvercle avec un bouton, une grosse perle, un caillou ou encore un bouchon peint. Vous pouvez aussi, dans la même idée, habiller vos boîtes d'allumettes vides: ça fera comme des petits tiroirs à secrets. Il est également possible de faire du décopatch (vous savez? Les papiers appliqués au vernis-colle) sur de jolis bocaux à confiture par exemple.

En dessinant un cube à plat sur une feuille, on peut inventer ses propres boîtes © Radio France - Chrystelle GUY

Voilà quelques idées pour la récup mais vous pouvez être encore plus créatif avec presque rien: prenez une feuille de papier un peu rigide, un crayon, une règle, des ciseaux et de la colle. Avec ça vous allez pouvoir créer deux types de petites boîtes: en cube ou en pyramide. Pour la boîte en forme de dé, sur votre feuille vous allez tracer un cube à plat (6 faces carrées disposées en croix, en fait). Il vous suffira alors de découper, plier et coller (en pensant à laisser une face ouverte pour pouvoir ouvrir et fermer). Pour la boîte en forme de pyramide, c'est presque la même chose: un carré dont les quatre côtés servent de base à des triangles isocèles. Et vous savez quoi? N'hésitez pas à proposer cette activité à vos ados: ils feront de la géométrie en s'amusant… Soufflez-leur d'ailleurs de s'essayer à d'autres formes: pavé droit, octaèdre, prisme droit et autres polyèdres… C'est l'occasion de mettre toutes les connaissances de vos élèves confinés à plat!

Construisons des pyramides... © Radio France - Chrystelle GUY

Bien sûr, elles peuvent servir d'emballage cadeaux. Mais je vous propose, en cette période de confinement, des utilisations un peu poétiques. D'abord, on peut créer des boîtes à "j'm'ennuie". Oui… cette réflexion que vous risquez d'entendre ces jours-ci de temps en temps, voire de vous faire à vous-même. Ecrivez des suggestions d'activités sur des petits papiers pliés ou roulés. Suggestions de la plus simple à la plus originale, à adapter en fonction de l'âge du propriétaire de la petite boîte. Mais si je peux me permettre un conseil: évitez d'y mettre des choses contraignantes ou pas très fun comme "faire le ménage, faire tes devoirs, réparez enfin le robinet de la salle de bain…" Cette boîte est beaucoup plus sympa pour tout le monde si elle est ludique et tournée vers les loisirs.

La boîe tpyramide, avec ou sans fermoir/ruban © Radio France - Chrystelle GUY

Pour jouer en famille, vous pouvez aussi créer des boîtes à histoires. On fabrique plusieurs boîtes dans lesquelles on glisse des petits papiers avec dans l'une des personnages, dans l'autre des lieux, et dans la troisième des situations de départ. Deux options: soit l'un des membres de la famille pioche un papier dans chaque boîte et raconte une histoire tout seul, soit chacun pioche trois papiers et doit continuer l'histoire de celui qui est passé avant lui. Un petit jeu qu'on peut faire durer. Et même rendre très drôle: il suffit d'ajouter une boîte à mots bizarres ou incongrus qu'il faudra essayer de placer dans l'histoire.

Moi, ma boîte préférée, c'est la boîte à mots doux: découpez des toutes petites bandes de papier, sur lesquelles vous écrirez des compliments, des choses agréables, des citations inspirantes, des encouragements et aussi plein de "je t'aime". Roulez ensuite vos petites bandes de papier et mettez-les dans la boîte. Il ne reste plus à la personne à qui elle est offerte qu'à piocher chaque jour un petit mot doux qui fait du bien. Une belle idée pour les futurs cadeaux de fête des mères ou de fête des pères.

La boîte à mots doux, à offrir ou à s'offrir © Radio France - Chrystelle GUY

Mais ne vous privez pas de vous fabriquer cette boîte si vous êtes tout(e) seul(e). Ecrivez-vous, pour chaque jour, des choses qui vous réconfortent, qui vous motivent, qui vous font du bien. Parce qu'au fond la personne la plus importante à qui déclarer votre amour, c'est vous-même!