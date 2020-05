On s'occupe pendant le confinement : des rangements pour le bureau

Je ne sais pas vous, mais moi ranger ce n'est pas mon activité préférée. Particulièrement quand il s'agit du bureau ou de l'espace dédié aux loisirs créatifs. Y a plein de petits machins (des trombones, des crayons, des punaises, des perles, des gommes et j'en passe). On ne peut pas les laisser trainer parce que c'est tout de suite le bazar. Mais quand on les met dans des boîtes fermées, c'est casse-pied parce qu'on a besoin de les avoir sous la main. Avant de ranger nous allons donc aujourd'hui fabriquer un organiseur de bureau.

une boîte et des rouleaux de papier WC © Radio France - Chrystelle GUY

Pour ça il va nous falloir des rouleaux de papier toilette vides, du papier un peu épais ou de la peinture et une boîte en carton ou une boîte que vous aurez faite en origami (un tuto simple ici). Le principe c'est que nous allons coller nos rouleaux de papier toilette à la verticale dans la boîte pour avoir des sortes de pots dans lesquels mettre les ciseaux, les crayons et tout autre objet long. Nous couperons certains rouleaux pour avoir des tubes moins haut permettant de ranger de petits objets comme les trombones, les punaises, les gommes et j'en passe... Pour savoir combien de rouleaux utiliser et combien en couper, et bien ça va dépendre à la fois de vos besoins et de la taille de votre boîte. Pour un contenant en origami, j'ai prévu 3 rouleaux pour les crayons et les ciseaux et ¾ d'un rouleau coupé en deux. Commencez par décorer votre boîte et vos rouleaux. Vous pouvez les peindre bien sûr. Moi j'ai choisi de les recouvrir avec du papier décoré un peu épais, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je préfère cette option parce que ça les rend plus rigides et on peut y ranger des choses plus lourdes. Une fois que tout est bien sec, il ne vous reste qu'à coller vos tubes dans votre boîte en les agençant à votre goût. Personnellement j'ai aligné les trois grands rouleaux à l'arrière puis installé les deux petits devant en décalé. Et j'ai laissé un espace vide dans la boîte pour ranger les tubes de colle et autres taille-crayons.

Plus petit © Radio France - Chrystelle GUY

Pour créer des organiseurs, il y a des tas de possibilités. Autant que votre imagination peut vous en souffler, en fait. Par exemple pour un rangement moins encombrant. J'ai coupé deux rectangles dans un emballage de biscuits. Je les ai contrecollés et recouverts de papier décoré épais pour rendre le tout joli et rigide. J'ai ensuite fendu un rouleau de papier toilette en deux pour créer une sorte de gouttière. Je l'ai recouverte, ainsi que deux rouleaux entiers du même papier. Puis j'ai collé un tube à chaque extrémité de ma base en carton, avec la petite gouttière entre les deux (j'y avais taillé des arrondis pour qu'elle s'emboite parfaitement). Maintenant j'ai toujours à portée de mains ciseaux, règles et cutter dans un des pots, stylos dans l'autre et ma gomme, mon taille crayon et mes trombones ont trouvé leur place au milieu. Ça peut même être une idée pour une couturière. Fabriquez un petit coussin à épingle et collez-le dans la gouttière. En mettant ses ciseaux etc... dans les tubes, elle aura le matériel qu'elle utilise le plus toujours à portée de main.

pour les petits objets © Radio France - Chrystelle GUY

Vous pouvez aussi créer un pot à crayons entouré de petits espaces pour attraper facilement les punaises, les trombones, mais aussi (si vous aimez les loisirs créatifs) les perles. Au milieu d'un cercle de carton de 10cm de diamètre, collez à la verticale un rouleau de papier toilette que vous aurez décoré, pour obtenir votre pot à crayons. Coupez ensuite deux autres rouleaux en deux. Pour chaque moitié, aplatissez une extrémité pour la fermer. Collez cette fermeture, vous obtenez alors un demi rouleau avec des petites oreilles. Si vous le posez l'ouverture est orientée vers le haut. Peignez vos quatre rouleaux puis collez-les autour du pot à crayon, l'ouverture tournée vers l'extérieur. Pour une plus jolie finition. Taillez dans du carton une rondelle d'un diamètre extérieur de dix centimètres et qui vient s'enfiler parfaitement sur votre pot à crayons. Collez-la sur vos rangements à petits objets et voilà. Un joli outil pour bien s'organiser… Ou… Une idée de cadeau de fin d'année pour les maîtres et les maîtresses à faire faire aux enfants.

A vous de jouer maintenant, moi je vous laisse: avec ces trois créations je n'ai plus d'excuse pour tout ce bazar qui traine sur mon bureau. Allez… opération rangeme