On s'occupe pendant le confinement : Les secrets de la pâte à sel

Beaucoup d'entre nous ont expérimenté la pâte à sel quand ils étaient petits… Simple à faire, elle ne coûte pas cher et permet aux enfants (mais aussi aux adultes) d'exprimer leur créativité et fabriquer de jolies pièces de déco. Mais pour réussir ses créations en pâte à sel, il y a quelques astuces, pour ne pas dire quelques secrets, en effet.

La pâte à sel : des ingrédients du placard © Radio France - Chrystelle GUY

Commençons par la recette… La pâte à sel, c'est un mélange tout bête. Attention toutefois à bien respecter les proportions. Nous allons mesurer en verres. Il est essentiel de les remplir à la même hauteur avec chacun des ingrédients. Dans un saladier, versez 1 verre de sel fin, deux verres de farine et un verre d'eau tiède. Mélangez bien ces ingrédients. Pour ça vous pouvez utiliser une cuiller, un robot ménager ou le faire avec les mains. L'essentiel est d'obtenir une boule de pâte bien amalgamée et bien souple. Si jamais elle n'a pas la texture voulue ajustez en ajoutant soit un peu d'eau soit un peu de farine. Mais il faut vraiment le faire précautionneusement. Vous pouvez teindre votre pâte avec des colorants, ou en ajoutant de la craie à votre sel, mais c'est plus rigolo de peindre les créations après cuisson. Si vous ne l'utilisez pas dans la minute, gardez- la dans un film alimentaire. Vous pourrez ensuite modeler ce qui vous plaira. Il existe aussi une recette de pâte à sel sans cuisson pour laquelle il faudra laisser sécher les pièces modelées pendant 24H avant de les peindre. Il suffit d'ajouter à la recette classique 3 cuillers à soupe d'huile.

Bien mélanger les ingrédients pour obtenir une pâte à sel souple et homogène © Radio France - Chrystelle GUY

Et si vous n'êtes pas fan du sel parce que ça brûle les petites mains, il existe même une recette de pâte à sel sans sel. Si, si! J'vous jure. Pour la faire, mettez dans une casserole ¾ de tasse d'eau, ½ tasse de fécule de maïs et 1 tasse de bicarbonate de soude. Mélangez bien en faisant chauffer pour que ça épaississe jusqu'à atteindre la consistance d'une purée de pomme de terre. Vous laisserez alors refroidir votre pâte dans un saladier recouvert d'un linge propre. Il faudra la pétrir un peu avant de l'utiliser. Une fois vos créations faites, mettez-les au four à la chaleur minimum pour environ une heure. Retournez-les à mi-cuisson puis éteignez le four et laissez refroidir à l'intérieur: elles finiront de sécher. Cette technique de cuisson s'applique à la pâte sans sel. Pour la pâte classique on fait autrement.

Avec des moules, des emporte-pièces ou à la main... La pâte à sel se prête à tous les jeux © Radio France - Chrystelle GUY

La cuisson, justement, est une étape décisive. Quelle déception devant ces jolies créations façon médaillons qui gonflent dans le four ou ces jolies petites sculptures qui craquèlent ou font des bulles!... C'est déjà arrivé à la plupart d'entre nous. Et pourtant on peut éviter ces mésaventures. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec la pâte à sel il est moins question de cuisson que de séchage. En fait, on va essayer de faire en sorte que l'eau s'évapore de la pâte pour qu'elle durcisse. Le passage au four sert à finir le travail.

Déjà pour éviter les bulles d'air et les déformations et raccourcir le temps de cuisson de vos créations, laissez-les sécher à l'air libre quelque temps. Jusqu'à douzaine d'heure ou une nuit c'est parfait. Attention quand même: le plus n'est pas le mieux: trop de séchage et votre pâte risque de devenir friable à la cuisson.

Quand tout est modelé, on laisse sécher avant de mettre au four © Radio France - Chrystelle GUY

Ensuite, pour qu'elle ne gonfle pas, il ne faut pas un four trop chaud. Thermostat 3 ou à une température autour de 100 degrés, c'est suffisant. Pour ce qui est du temps de cuisson, comptez 1 heure pour 1 centimètre d’épaisseur. Dans tous les cas, il faut surveiller très régulièrement votre four, pour éviter les craquelures… Quand elle est cuite et que l'eau s'est bien évaporée, vous pouvez peindre votre pâte à sel. Pas question de venir y mettre de l'eau: il faut donc privilégier une peinture acrylique ou une couche de vernis si on veut garder la couleur naturelle.

Un coup de peinture et hop! Une petite ménagerie! © Radio France - Annabelle Wanecque

Et si vous avez fait trop de pâte, sachez que vous pouvez la garder une semaine au frigo. Attention: il ne faut pas que l'eau présente à l'intérieur s'évapore: enveloppez-la dans un linge puis dans un sac plastique. Il faudra la sortir du frigo ½ avant de la travailler. Voilà… Maintenant que vous connaissez tous les secrets, il n'y a plus qu'à créer