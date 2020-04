On s'occupe pendant le confinement : Une technique ancestrale pour des bracelets sublimes

Hier je vous ai promis qu'on parlerait d'une technique tendance pour faire des bracelets. Tendance oui mais qui ne date pas d'hier, loin s'en faut puisque c'est un art japonais de plus de 2000 ans. Il s'agit du kumihimo. Parmi les possibilités infinies de créations que cette technique offre, nous allons nous concentrer sur les bracelets ronds. Pour ça il nous faut un disque de kumihimo. Un disque de kumihimo c'est normalement un cercle percé en son centre et bordé de 32 petites encoches numérotées. Plutôt que de l'acheter on va le fabriquer. Et, pour commencer, et s'initier à cette technique, on va en créer une version simplifiée que même des enfants assez jeunes sauront manipuler. Au lieu de 32 encoches, nous n'en ferons que 8.

Fabriquer un disque de Kumihimo simplifié © Radio France - Chrystelle GUY

Sur un carton bien rigide, genre calendrier, dessinez un carré de 10 cm de coté. Tracez-y 8 lignes qui passent par ses angles et le centre de chaque côté. Au croisement de ces lignes, plantez votre compas et tracez un cercle (il aura donc un rayon de 5 cm). Découpez-le et percez-le en son centre pour obtenir un trou d'un centimètre de diamètre. En partant du bord extérieur, coupez le début de chaque ligne sur un petit centimètre. Voilà, vous avez un disque avec 8 encoches. Pour créer un bracelet, prenez 4 couleurs de fil différentes. Un fil de 40 cm de long et trois de 80 que vous plierez en deux. Nouez, tous les fils ensemble. Les plus longs formeront une petite boucle et l'autre dépassera de quelques centimètres. Glissez le nœud dans le trou de votre disque puis insérez vos 7 fils dans les encoches. L'une d'elle restera vide. Placez-la face à vous comme si elle était sur le midi d'une horloge. Prenez le fil placé sur l'encoche de 16H (la troisième à droite) et glissez-le dans l'encoche vide. Tournez votre disque pour que l'encoche vide soit à nouveau sur midi puis renouvelez l'opération encore et encore. Au bout d'un moment vous verrez un joli cordon tressé se former. Il ne vous restera plus, une fois que vous aurez atteint la longueur voulue, qu'à retirer le disque et nouer le bracelet à votre poignet.

Création d'un bracelet d'amitié avec le disque simplifié © Radio France - Chrystelle GUY

Même non simplifié, le Kumihimo, ce n'est pas beaucoup plus difficle que ça. Le principe est toujours le même: on prend un fil sur une encoche pour aller le mettre dans une autre restée vide puis on tourne le disque. Ce qui va faire la différence, c'est le disque en lui-même, le nombre de fils et la façon dont on va les agencer et les faire bouger. Pour fabriquer un vrai disque de kumihimo, vous allez faire 32 encoches au lieu de 8. Si vous voulez vous simplifier la vie, on trouve aussi des gabarits tout prêts sur internet. Il suffit de les imprimer et de couper votre carton à leurs dimensions. Sinon appliquez votre règle sur le bord extérieur du cercle et faites-la tourner. marquez tous les centimètres (ce n'est pas super précis, pour ce qui est du résultat mais ça fonctionne). Il est important ensuite de numéroter les petits créneaux qui se forment entre chaque encoche. Puis de marquer les 4 points cardinaux, en dessinant un point sous le 32, un autre sous le 8, le 16 et le 24. Ils vous serviront de repères.

Un disque de Kumihimo à faire dans du carton © Radio France - Chrystelle GUY

Pour construire un bracelet vous installerez votre nœud et vos fils en fonction du modèle que vous voudrez obtenir. Par exemple pour un modèle avec des diagonales bicolores (Disons noir et blanc). Il vous faudra 4 fils noirs et quatre fils blancs. Installez 2 fils noirs de part et d'autre du 32ème créneau et les deux autres autour du 16. Vous installerez les blancs de part et d'autre du 8 et du 24. Au début du tressage, le numéro 32 doit être placé face à vous (à midi). Prenez le fil dans l'encoche à droite du 32 et venez le mettre dans l'encoche vide située à droite du 15. Puis, prenez le fil situé à gauche du 16 pour le remonter à gauche du 31. Faites faire ¼ de tour à votre disque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et renouvelez l'opération avec vos fils blancs. Et ainsi de suite. L'idée c'est d'avoir toujours deux fils face à face mais de les amener à se promener entre le haut et le bas. Ca c'est pour un type de motif, mais il en existe plein. Voici, celui que je viens de vous expliquer, en images. Ici, vous trouverez un torsadé super chouette. Ici, un Kumihimo à 8 fils...

Vous verrez c'est une technique très sympa. Et si vous êtes déçus qu'on n'ait pas parlé des nombreux motifs de bracelets brésiliens ou des possibilités offertes par le macramé… promis: on y reviendra avant l'été!