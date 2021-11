Tot va Box propose un calendrier de l'avent made in Pyrénées-Orientales

Créée il y a un peu plus d'un an, Tot va Box propose d'ordinaire des coffrets cadeaux composés de produits artisanaux 100% catalans. Le concept se décline désormais sous forme de calendrier de l'avent. "Ça se présente sous la forme d'un sac en toile de jute dans lequel on a disposé 24 petites enveloppes kraft pour découvrir chaque jour une gourmandise, un objet déco ou un produit cosmétique" détaille Chantal Berenguel, l'une des deux auto-entrepreneuses à l'origine du projet. Tous les objets sont fabriqués localement. "Nous avons un partenariat avec une soixantaine d'artisans des Pyrénées-Orientales".

Ce calendrier de l'avent made in PO dont le prix varie entre 43 et 99 euros est disponible à la vente sur le site totvabox.com. Les deux auto-entrepreneuses seront aussi présentes ces prochaines semaines sur les marchés de Noël de Sorède, Alenya, Toulouges et Villelongue-de-la-Salanque.