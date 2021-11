Un drone charentais pour nettoyer les maisons

En créant leur propre drone nommé Ovikit1, Alain Grugeon et David Brumeau, les gérants de Drone Services révolutionnent le marché du nettoyage de maison. Toitures, façades, panneaux solaires et même camping-car peuvent être nettoyés par ce drone qui utilisent des produits biodégradables à 95%.

Les gérants David Brumeau (à gauche) et Alain Grugeon (à droite) entourent Jérôme Bonaldi, journaliste et soutien de la première heure.

Tout a débuté dans le garage d'Alain Grugeon, l'un des deux associés après un constat simple réalisé avec son associé David Brumeau: "Nous étions dans des domaines d'activité complémentaires et nous nous sommes aperçus que nous avions des besoins de drones multifonctions, notamment au départ pour visualiser les toitures... Rapidement, nous nous sommes aperçus qu'il y avait souvent de l'entretien à faire" reprennent les deux hommes.

Une aventure humaine

Le projet est lancé. D'abord, c'est une maquette en carton qui est réalisée, puis un premier prototype réalisé grâce à une imprimante 3D. Plusieurs dizaines de milliers d'euros sont investis, Ovikit1 voit le jour. Il tire son nom de "Outil Volant Intelligent". Si le drone charentais est multifonctions, les deux associés se lancent rapidement dans le marché du nettoyage. Avec l'objectif d'être environnementalement responsables, ils sollicitent l'entreprise locale Chiminove. Des produits biodégradables à 95 % sont développés. Rapidement, l'entreprise voit son activité exploser. En plus des deux gérants, l'entreprise fonctionne aujourd'hui avec un commercial, une community manager et deux pilotes, dont l'un est également formateur. Avec leur procédé, les avantages sont multiples. Il y a notamment une diminution drastique des risques humains, puisque les employés de Drone Service ne montent pas sur les toitures et dirigent le nettoyage à distance via leur drone. Pour le client, c'est aussi la certitude de ne pas endommager les tuiles. Ce drone a été homologué le 12 janvier 2021 et breveté dans la foulée. Un brevet international est même en cours de dépôt.

De nouveaux objectifs

Inventeurs dans l'âme, Alain Grugeon et David Brumeau pensent déjà au coup d'après. Ils travaillent aujourd'hui sur un nouveau drone, capable de nettoyer des surfaces à plusieurs dizaines de mètres du sol. Dans le même temps, un projet de franchise se met en place, avec l'idée de déployer Ovikit1 sur les territoires limitrophes à la Charente dans un premier temps.