VIDÉO - Bricolage : les tendances de la rentrée 2020

On marche sûrement 10 km par jour ici, on n'arrête pas ! Steven, au rayon électricité.

Les bons conseils des spécialistes du bricolage

Si vous êtes soucieux de garantir une sécurité maximale sur votre installation électrique, vérifiez le câblage, et notamment d'être bien aux normes NF C 15-100. Utilisez des prises qui évitent aux petits de se coincer les doigts. Charly, au rayon outillage du magasin Leroy Merlin de Colomiers (31) nous incite à "prendre notre temps" pour bricoler. Ne pas forcer l'outil car ça peut être dangereux.

Guillaume, Leroy Merlin © Radio France - Alban Forlot

Les tendances juste avant l'automne 2020

Un dégivreur karcher à piles, qui a la taille d'une petite ponçeuse, fait fureur pour ne pas se geler les doigts en grattant le pare-brise. Et c'est vrai qu'il est déjà temps de s'intéresser à l'hiver. La tendance environnementale incite à parler "chauffage" dès le mois de septembre. Et la nouveauté du moment c'est le poêle à pelé qui reçoit désormais des granules de bois et s'autogère pour une consommation autonome.

Reportage - partie 1 Copier

Tout le monde peint pour embellir son extérieur en ce moment. Elodie nous explique que pour repeindre une chambre d'enfant il faut compter une centaine d'euros. En général, prévoyez 2 couches et laissez sécher 6 heures avec des peintures à l'eau. Au rayon déco, Guillaume nous confie que les posters muraux sont à la mode et côté couleurs, les verts assez foncés avec des motifs tropicaux ont la cote : Vert kaki, vert sapin, vert sauge...

Bricolage à la radio © Radio France - Alban Forlot

On a 50 000 références et 13 secteurs d'activité ici. Claude Carrère, le directeur du Leroy Merlin de Colomiers depuis 2012.

Les ateliers bricolages vont redémarrer très vite. Ils ont été interrompus par les normes sanitaires assez strictes et les désistements de clients. D'ici là, vous pouvez compter sur les conseils des 170 collaborateurs de ce magasin columérin qui a ouvert ses portes à Alban Forlot pour France Bleu Occitanie dans La Vie en Bleu (9h-10h).

REPORTAGE - partie 2 Copier

Leroy Merlin est situé en Haute-Garonne, à Colomiers, 2 rue Marie Curie ZAC du Perget. Pour contacter le magasin : 05 34 36 13 00

chauffage en magasin © Radio France - Alban Forlot

Étymologiquement, le mot bricolage vient des termes briccola (terme du Moyen Âge), brigole et bricole. À la Renaissance, alors que la catapulte devient obsolète comme engin de combat, le mot prend le sens de "moyen détourné, habile", et donc le verbe « bricoler ». Le confinement a certainement donné des idées aux toulousains : changer d'intérieur, remettre en état l'extérieur. Et puis la rentrée est propice aux aménagements pour les enfants et les étudiants. Amusez-vous bien, et écoutez France Bleu Occitanie chez vous sur 91.8 FM à Toulouse et en Haute-Garonne.