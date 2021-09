VIDEO - Nos conseils "nettoyage intelligent"

Laetitia Dartout de Naturel Factory vous explique comment préparer tous vos produits ménagers en quelques heures, pour les 6 prochains mois. Économie et respect de l'environnement sont les deux intérêts de cette pratique "Do it yourself". Des astuces ici.

Selon l’Ademe, le budget moyen consacré aux produits d’entretien « conventionnels », c’est-à-dire sans label écologique est de 101€ par an et par personne. Acheter des produits labellisés multiplie par 3 ou 4 selon les marques ce budget annuel moyen. Réaliser soi-même ses produits permet de réduire ce poste de dépense de 85% environ. En effet, un quinzaine d’euros suffisent à l’achat des matières premières simples, naturelles et polyvalentes permettent de réaliser soi-même l’ensemble de ses produits d’entretien maison. Dans Circuit Bleu Côté Expert à 9h30, Laetitia Dartout de Naturel Factory donne quelques bons plans à Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Atelier en direct Copier

1/ Cela ne prend que quelques minutes : en 2heures chrono, vous pouvez réaliser vos produits pour 6 mois

2/ On ne jette rien ! En mode Zéro-déchet / Zéro plastique : je recycle mes bidons de produits détergents : annuellement et en moyenne, une vingtaine de contenants plastique sauvés des eau !

J’évite aussi de rejeter des polluants non biodégradables dans mes canalisation, je contribue ainsi à préserver la qualité de l’eau et des éco-systèmes aquatiques ! Et jusqu’aux végétaux des littoraux qui sont eu-mêmes attaqués par nos tensions-actifs d’origine pétrochimique !

3/ On préserve la qualité de notre air intérieur en réduisant les sources de pollution stockées dans nos placards. C'est top, on préserve sa santé et celle de notre planète !

4/ Enfin, Le diy motive pour faire le ménage ! Nettoyer sa salle de bain avec un produit fait maison est une source de satisfaction insoupçonnée !

Consommer moins et mieux, c’est tout bénéf ' ! Inscrivez-vous aux ateliers.

Quelques chiffres

231, c’est le nombre de lessive réalisées par seconde en France !

Soit 7,3 milliards de lessives par an en France

Une famille française consomme en moyenne en France :

- 6 à 8 litres de liquide vaisselle

- 20 litres de nettoyants ménagers« multi-usages »

- 10kg de poudre lave vaisselle

- 26 litres de lessive liquide