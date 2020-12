VIDEO : Toulouse en transition pendant les fêtes

Une vision un peu plus solidaire, durable et locale dans les préparatifs et achats. Toulouse en Transition incite les toulousain.e.s à partager leurs idées, adresses et recettes.

L'essentiel de ces fêtes de fin d'années c'est d'être ensemble. C'est le meilleur des cadeaux. Clara de Toulouse en Transition Rive Gauche.

Toulouse en Transition a été lancé en 2010. En ce moment, pour faire des cadeaux plus durables l’association partage des idées et alternatives pour préparer les fêtes de fin d'année de manière plus locale : décorations, cadeaux et repas. Clara Giraudat en parle à Alban Forlot dans La Vie en Bleu sur France Bleu Occitanie.

Quelques recettes sur le site de Toulouse en Transition :

- cosmétiques : déodorant

- alimentaire : sirop de menthe, poudre d'écorces d'orange

- produits ménagers : lessive

- créatifs : cartes de voeux à planter, décoration des vitres

Certaines sont partagées dans les publications de l'avent !

Un message positif et des solutions concrètes

Sensibiliser, échanger, et mobiliser l’enthousiasme, la créativité et les compétences de chacun au travers d’actions concrètes pour co-construire une ville plus résiliente face aux défis climatiques et pétroliers, c'est l'objectif de Toulouse en transition.

Pour les joindre : contact@toulouse-en-transition.org

Clara Giraudat © Radio France - Alban Forlot

Pour rappel, l'association Toulouse en Transition a été lancée il y a 10 ans, et s'inspire du mouvement des Villes en Transition initié en Grande-Bretagne en 2006 par Rob Hopkins. Elle a pour but d'accompagner et de développer des initiatives citoyennes dans les quartiers de Toulouse autour de la transition écologique et sociale. Elle sensibilise et propose des solutions concrètes pour plus de résilience et de solidarité entre les Toulousain.e.s comme des cafés bricol', des micro forêts, des cinés débats, des ateliers confection de produits cosmétiques et ménagers, des ramassages de déchets, zones de gratuité, etc.