Aquarium potager toulousain : solution écolo de Victor Michel

Jeune Start-Up toulousaine de l'AgriTech, Nénufarm développe l’Aquarium Potager Français et Intelligent qui économise plus de 600L d’eau/an. L'aquarium potager est un écosystème complet et confortable, simple d'utilisation. Sa gamme de plantes vous permet d'avoir un petit potager personnalisé que vos poissons fermiers entretiendront affectueusement. Pour les remercier, les plantes participent naturellement au nettoyage de l'aquarium. Dans la Vie en Bleu, Victor Michel jeune ingénieur toulousain est l'invité d'Alban Forlot à 9h30 sur France Bleu Occitanie.

Cultiver vos herbes aromatiques, fleurs ou autres plantes ne peut pas être plus facile ! Insérez une capsule puis observez. Plusieurs emplacements sont disponibles afin de faire pousser différentes plantes. De la filtration à l'éclairage, l'aquarium potager s'occupe de tout. La filtration se fait grâce aux plantes qui purifient l'eau, puis est retournée propre aux poissons ; plus besoins de filtre jetable. Issu de deux ans de recherche et développement, la lumière est produite par des LEDs basses consommation répondant parfaitement aux besoins des plantes. Elles s'allument le matin et s'éteignent le soir afin de reproduire les cycles lumineux naturels. Avec sa contenance de 40 litres, l'aquarium potager permet une grande diversité d'habitants. Crevettes, escargots ou microfish peuvent venir y travailler pour faire pousser les aromates ! Pour un rendu visuel soigné, pompe, filtration et tuyaux sont cachés dans le bac à plantes.

22 mars 2021 : Journée Mondiale de l'Eau

La quasi-totalité des Français (89%), interrogée dans le cadre d’une enquête menée par Kantar pour le Centre d’information sur l’eau, se dit attentive aux quantités d’eau consommées. Un tiers (31 %) reconnait surveiller sa consommation d’eau pour contribuer à la préservation des ressources en eau en France. 26 % pour la sauvegarde de la planète. Plus de 7 consommateurs sur 10 (74%) seraient intéressés par la mise à disposition d’un service de suivi régulier de leur consommation d’eau à domicile. La Journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce. Se laver les mains est crucial pour contenir la propagation de la COVID-19 et de nombreuses autres maladies infectieuses. En cette Journée mondiale de l’eau, celle-ci nous montre encore une fois à quel point elle est essentielle à nos vies. Malheureusement, près de trois milliards de personnes dans le monde n'ont aucun moyen de se laver les mains pour lutter contre le coronavirus.