Champignons : les coins secrets de Bouconne (31)

En Haute-Garonne, entre le Gers et Toulouse, la forêt de Bouconne s'étend sur 2700 hectares. Avec José Fernandez nous partons à la recherche des champignons. Histoires insolites et conseils pratiques avec notre star du jour à 9h10 dans la Vie en Bleu.

Mettez des bottes et lavez tous vos vêtements en rentrant. La forêt peut être hostile pour l'homme. Il faut prendre quelques précautions. José Fernandez.

José est retraité de la fonction publique. Il a passé toute sa vie en forêt de Bouconne. Il nous dit qu'il faut bien s'équiper pour aller aux champignons. Et il nous révèle un endroit miraculeux pour récolter les cèpes. Ecoutez la Star du Jour à 9h10 sur France Bleu Occitanie avec Alban Forlot.

José Fernandez © Radio France - Alban Forlot

Journée des champignons le 25 Octobre

Le champignon fascine : il est tout à la fois indispensable, beau et menacé. Pour le défendre, il faut informer et éduquer. Fort des succès des années précédentes, la Base de Loisirs de Bouconne vous propose, pour sa 19ème édition, une journée mycologique, le dimanche 25 octobre 2020 à partir de 9h15. Cette manifestation organisée en collaboration avec l’A.M.T (Association Mycologique de Toulouse) et l’O.N.F (Office nationale des Forêts), est le lieu de rencontre, de partage et d’échange de tous ceux que les champignons passionnent. Les mycologues en herbe ou confirmés pourront y trouver de quoi alimenter leur fascination pour un monde qui est loin d’avoir livré tous ses secrets. Une grande exposition en salle d’environ 150 espèces de champignons vous sera présentée durant toute cette journée d’octobre. Randonnées cueillette sur le sentier d’écologie, atelier de détermination, course d’orientation et d’énigmes, stand pédagogique, tombola paniers d’automne, viendront animer cette journée. Petits et grands, initiés ou non, ce salon vous permettra de passer un moment convivial en famille ou entre amis et de faire de nombreuses découvertes, mais aussi d’apprendre à reconnaître les champignons et de les choisir sans risques.

A VOS PANIERS !

Lors du salon, chacun est invité à apporter ses propres récoltes afin d’identifier les différentes espèces et d’échanger avec les mycologues présents. ENTRÉE LIBRE.

Inscription obligatoire par téléphone ou sur place au 05.61.85.40.10

- Randonnées cueillette sur le sentier d’écologie : 2€ par personne - GRATUIT pour les moins de 12 ans.

- Course d'orientation et d'énigmes : groupe de 10 personnes maximum - participation de 2€ par groupe donnant droit à 1 ticket de tombola