Charente-Maritime : les grandes marées amènent de nombreux pêcheurs de coquillages sur les plages

Coquillages et crustacés, c'est presque ce que sont venus chercher les nombreux pêcheurs ce weekend, près du phare du bout du monde à La Rochelle. Sur la plage rocailleuse, ce sont des pétoncles que les amateurs de coquillages scrutent au sol.

Bruno pêche régulièrement pendant les grandes marées, il reste attentif à ne pas détruire le littoral © Radio France - Perrine Roguet

Bruno habite Angoulins et initie ses invités du weekend à la pêche à pieds. Il suffit pour cela de bottes de pluie, de ses deux mains, d'un panier, d'une bonne paire d'yeux et d'un peu de vigilance.

Denis et Sylvie ont quitté la banlieue parisienne pour venir prendre l'air quelques jours © Radio France - Perrine Roguet

Dans la limite de 5 kilos, tous coquillages confondus par personne et par marée, les promeneurs doivent être vigilants : "C'est quelle taille minimum ? " demande Sylvie, qui pêche pour la première fois : " Quatre centimètres. On va mesurer ce qu'on a ramassé et puis on remettra les coquillages trop petits à l'eau". Une taille importante puisqu'elle indique l'age du coquillage "il doit être assez gros pour avoir eu le temps de se reproduire. Comme ça, pour la prochaine marée il y aura de nouveaux coquillages" précise Sylvia, originaire de l'île de Ré. Une réglementation qui a intérêt à être respectée, les pêcheurs craignent une amende dans le cas contraire.

En dessous de 4 centimètres de longueur, il est interdit de ramasser les pétoncles © Radio France - Perrine Roguet

Le panier de Denis commence à se remplir, quand il le secoue, les pétoncles s'entre-choquent "ah, vous entendez ça ? C'est le bruit de l'apéro qui approche !" s'amuse-t-il. Une fois passés au four, les pétoncles seront dégustées en apéritif avec du pain et "évidemment du beurre demi-sel" selon Bruno. Une idée qui ne semble pas trop plaire à ses invités "oui bah ça dépend pour qui, toi demi-sel, moi beurre doux" rétorque aussitôt Denis.