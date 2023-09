Fin des aides pour le gazole: "Hervé Berville, le fossoyeur de la filière pêche ", dénonce Olivier Le Nézet

Le 15 octobre, c'est terminé. Il n'y aura pas d'aides supplémentaires sur le gazole pour la filière pêche. L'aide d'Etat de 20 centimes va donc prendre fin dans un mois. "Le gouvernement est allé au bout de ce qu’il pouvait faire, en termes de plafond et de durée, pour l’aide au carburant pêche", explique-t-on au gouvernement. En tout, ce sont plus de 75 millions d'euros qui ont été mobilisés pour soutenir la filière pêche. Hervé Belleville enjoint donc la filière pêche à s'adapter.

Une déclaration qui autant dans le fond que dans la forme fait bondir Olivier Le Nézet, le président du Comité national des pêches.

Des milliers d'emplois menacés

"On a un prix du litre autour de 90 centimes, voire un euro. Ce n'est pas tenable", rappelle-t-il. "Au vu des impacts qu'il y a eu depuis le Covid, le Brexit, le dérèglement climatique, je crois qu'il est impensable, même inimaginable, que l'Etat ne continue pas ce soutien." Le patron de la pêche française est catégorique, si les aides ne continuent pas la filière pêche française va mourir. "Elle va mourir avec des producteurs, mais aussi toute la filière aval qui va de la mise en marché au mareyage. On dit qu'un marin c'est quatre à cinq emplois à terre."

"Une provocation" d'un Secrétaire d'Etat "pas assez investi"

Outre sa profonde inquiétude, Olivier Le Nézet ne cache pas non plus sa colère. L'annonce du Secrétaire d'Etat a fait l'effet d'une bombe. "Nous avons échangé dans la semaine des aides, et je lui avais dit qu'on ne pouvait pas les arrêter de cette manière", tempête-t-il. Autre point qui ne passe pas : le timing des propos d'Hervé Berville, à quelques jours seulement des assises de la mer et de la pêche. "Provocation", "scandale", le président du comité national des pêches manque de mots pour décrire "une colère personnelle mais aussi collective" à l'encontre du Secrétaire d'Etat. Olivier Le Nézet déplore qu'il ne soit pas "assez investi pour permettre à ces navires, à ces entreprises de pouvoir survivre, survivre pour pouvoir nourrir la population." Il souligne aussi l'hypocrisie d'un gouvernement qui prône la souveraineté alimentaire. "Le ministre est le fossoyeur de la filière de la pêche française. Si la pêche français disparaît, ce sera de sa responsabilité personnelle", tranche-t-il.

Acide, le patron de la pêche française rappelle aussi le peu d'engagement du principal intéressé, selon lui. "Les 35 centimes de carburant que Jean Castex avait autorisés, c'est moi-même, avec deux autres collègues, qui les avons défendus. Ce n'est pas le ministre de qui là qui les a obtenus." Même chose pour les 20 centimes de remise obtenus au Salon de l'agriculture en février dernier selon lui. Une aide d'Etat valider directement avec le président de la République, "sans d'ailleurs que le ministre n'en soit informé". "Donc c'est facile de s'approprier des victoires soi-disant politiques, mais d'abord qu'il s'approprient déjà les sujets, qui les défendent et qui les défendent avec des résultats" lance-t-il.

Olivier Le Nézet en appelle au président de la République et à la Première ministre pour "prendre les bonnes décisions". De prochaines réunions doivent se tenir entre représentants de la filière pêche.