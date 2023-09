Fin des aides aux carburants : David Le Quintrec, pêcheur à Lorient, est "écœuré"

Les aides aux carburants pour la pêche, c'est terminé. Elles s'arrêteront bien le 15 octobre prochain. Hervé Berville, le Secrétaire d'Etat à la mer l'a confirmé samedi. Avec un litre de gazole qui dépasse les 90 centimes, beaucoup de patrons-pêcheur craignent de mettre la clé sous la porte. David Le Quintrec, est l'un d'eux. Il est basé à Lorient, et consomme entre 500 et 600 litres de gasoil par jour. "En une marée, avec 10 jours en mer, je consomme entre 5.500 et 6.500 tonnes de gasoil", c'est-à-dire autour de 5.850 euros.

Des difficultés déjà importantes

Une hausse qui se ressent déjà sur les salaires. "A l'heure actuelle, nous avons beaucoup plus de difficultés à payer nos fournisseurs pour le matériel de pêche, pour la mécanique, pour l'électricité. Les entreprises sont arrivées à flux tendu." Les armateurs ne dégagent "plus d'économies". Et une entreprise qui ne dégage plus d'économies est "une entreprise morte".

"S'il nous arrive un gros pépin mécanique, je pense qu'on peut mettre la clé sous la porte."

Une situation qui pèse sur le moral de David, "certains jours, je n'ai plus envie d'aller en mer. On y va pour payer nos crédit, payer le gasoil. On ne fait que ça, payer, payer, payer."

"Tout le monde est blasé"

David Le Quintrec se dit "écœuré" par la décision du Secrétaire d'Etat. "Tout le monde est dégouté, blasé." Quant aux incitations à "s'adapter" lancées par Hervé Berville, le patron-pêcheur souligne qu'il y a deux ans déjà, des solutions avaient été avancés par les pêcheurs, face là aussi à une hausse du gasoil. En l'occurrence, des achats groupés de carburants par l'Etat auquel les pécheurs auraient par la suite acheté. "Nos structures professionnelles étaient là pour relayer justement nos solutions. Mais c'est comme d'habitude, dès que le gazole a diminué et ils n'ont pas été jusqu'au bout des choses. Et maintenant, on est tous à se poser des questions sur notre avenir, tout simplement."

Un "effet boule de neige" à craindre

A terme, David Le Quintrec n'est pas très optimiste. "Les bateaux pourront pas aller en mer avec un gazole qui va arriver à plus d'un euro d'ici une semaine ou quinze jours. Les entreprises ne vont pas aller en mer à perte." Cela signifie donc de nombreux armateurs qui vont mettre la clé sous la porte. "Quand les équipages vont voir les salaires qu'ils ont pour faire quinze jours de mer et 24h sur 24h à bord du bateau, ils vont se dire que ça sert à rien d'aller en mer." David Le Quintrec craint donc un "effet boule de neige" avec moins de poissons débarquées, moins de tonnage pour les mareyeurs. "Tout va se casser la gueule."

"Un animal blessé est un animal dangereux"

Pour David, Hervé Berville doit faire des "déclarations positives pour le secteur de la pêche", aux assises de la mer et de la mer cette semaine, sinon "les gars vont monter au créneau". "Ce sera beaucoup plus violent qu'il y a quelques semaines lors des grèves que nous avions faites. Et un animal blessé est très dangereux."