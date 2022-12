Landes : un sanglier de 185 kilos abattu à Azur

Le record du plus gros sanglier jamais tué dans les Landes a été battu le week-end dernier : une bête de 185 kilos a été abattue samedi, le 26 novembre, lors d'une battue à Azur (dans le secteur du camping municipal).

C'est 20 kilos de plus que le précédent record établi l'an dernier à Carcen-Ponson par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.

"J'ai eu un peu peur"

C'est Nicolas Duchon, 26 ans et 10 d'ancienneté de permis de chasse, qui s'est retrouvé face à la bête. Un moment dont il se souviendra longtemps : "J'ai du m'y reprendre à 4 reprises pour l'abattre. Après le 1er coup de fusil, il m'a chargé. je l'ai vu arriver droit sur moi, la gueule ouverte, je voyais ses dents, et ses défenses... J'ai eu un peu peur, il ne fallait pas vraiment pas que mon arme s'enraille à ce moment-là ! En tous cas c'est la première fois que je vois une bête pareille !"

3 chiens blessés

Et effectivement l'animal ne s'est pas laissé faire. Il a donc fallu 4 tirs pour en venir à bout. Au cours de la traque, le sanglier a également blessé trois chiens (qui ont été soignés par le vétérinaire de Moliets et qui vont bien).

Une battue décidément record puisqu'un sanglier de 140 kilos a également été abattu ce jour-là à Azur.