Nouvel arrêté préfectoral pour les chasseurs des Deux-Sèvres

La situation sanitaire concernant la grippe aviaire détectée à Saint-Hilaire-des-Loges, commune de Vendée, limitrophe des Deux-Sèvres est passée récemment d'une "situation évolutive" à une "situation stabilisée" indique la préfecture dans un nouvel arrêté publié le 27 janvier. Les gibiers à plumes peuvent donc de nouveau être chassés, mais l'interdiction de tirer les gibiers d'eau et de chasser dans les zones humides dans certaines huit communes du départements. Cela concerne Ardin, Le Busseau, Coulonges sur l’Autize, Puy Hardy, Saint-Maixent de Beugné, Saint Laurs, Saint Pompain et partiellement le territoire de la commune du Beugnon-Thireuil (uniquement le territoire de l’ex-commune de la Chapelle-Thireuil).

Comme le précise Guy Guédon, le président de la fédération des chasseurs des Deux-Sèvres, des règles de sécurités sanitaires sont à respecter par les chasseurs et plus largement par tous les usagers, comme "la désinfection des bottes et du matériel de transport des oiseaux tirés." Il faut aussi veiller à "nettoyer les vêtements ayant servi à la chasse et gérer les déchets de chasse [pour ne pas créer] de risque de contamination [avec] d'autres oiseaux", rappelle Monsieur Guédon.

"Le risque zéro n'existe pas"

Globalement, le président de la fédération des chasseurs des Deux-Sèvres souhaite que tout le monde apporte une "très grande vigilance au retour de la chasse", afin d' "éviter les contacts avec les oiseaux domestiques [que les chasseurs] pourraient avoir à la maison." Toutes ces règles car malgré un risque de propagation infime, "le risque zéro n'existe pas", indique le président.

Dans les Landes, une situation toujours en développement

Si la situation est stable en Vendée, dans les Landes, la grippe aviaire continue de se propager. En effet, le 26 janvier, sur 286 élevages contaminés, 183 foyers étaient détectés dans le département des Landes. "Actuellement, les oiseaux migrent vers le nord", avertit Guy Guédon et bien que le département des Deux-Sèvres ne soit pas "sous un couloir de migration très important", la Vendée, elle a "des zones humides et de marais". Des zones de choix pour les volatiles.