Un Mayennais sélectionné pour la finale du championnat de France de pêche à la carpe

L'Huisserie, France

Pour cette finale du championnat de France de pêche à la carpe, 38 équipes composées de deux pêcheurs vont s'affronter sur la Mayenne. La première manche de la finale va se dérouler en Mayenne du domaine de Sainte-Croix à l'Huisserie jusqu'au Pont de la Valette à Houssay.

Pendant 70 heures non-stop, les binômes vont devoir pêcher le plus de carpes possibles. Plus les poissons seront gros, plus ils rapporteront de points. Pour Mickaël Jallu, déjà finaliste il y a deux ans lors du championnat de France de pêche à la carpe à Limoges: "il faut surtout éviter le capot". C'est-à-dire lorsqu'il n'y a aucune prise, ce qui peut être fatale lors d'une compétition de pêche. En 2017, il avait terminé douzième du championnat.

Une passion qui ne l'a jamais quitté

Mickaël Jallu pratique la pêche depuis son plus jeune âge, depuis que son père l'a initié à cette activité près de Bourgneuf-la-Forêt. Depuis, c'est un loisir qu'il pratique dés que possible avec son binôme de toujours, le breton Loïc Beaugendre qui vit aujourd'hui à Argentré-du-Plessis.

La première fois que vous pêchez une carpe, vous vous en souvenez toute votre vie

La pêche à la carpe c'est comme une évidence pour Mickaël Jallu, car c'est "une pêche sportive, une carpe peut peser assez lourd". Sa meilleure prise en est la preuve, puisqu'il a pêché une carpe qui pesait plus de 23 kilos.

Des carpes © Radio France - Emmanuel Claverie

Ce week-end, tout se joue dans les postes tirés au sort par les binômes. "La pression, elle est là, car on va pêcher face à de très bons adversaires. Après, ça reste un vrai plaisir de pêcher. " Car les binômes seront localisés à différents endroits sur la Mayenne et certains endroits sont plus favorables pour pêcher la carpe que d'autres.

Ne faire qu'un avec la nature, rester le plus calme et le plus concentré possible, c'est comme cela que Mickäel Jallu parle de sa passion. "La nuit, la sensation est encore plus incroyable", précise-t-il.

À partir de samedi, lui et son co-équipier tenteront de saisir la plus grosse prise possible, lors du championnat. Les pêcheurs pratiqueront tous le "no kill", une fois pesé, le poisson sera relâché.

La première manche de la finale du championnat de France de pêche à la carpe débutera à midi, le samedi 24 août.