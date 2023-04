Willy Schraen au soutien des chasseurs à Pau

"Qu'on nous foute la paix et qu'on arrête d'emmerder les Français". Le président de la Fédération Nationale des chasseurs, Willy Schraen, ne mâche pas ses mots. Il était l'invité d'honneur de l'assemblée générale des chasseurs du 64 qui se tenait à l'Hippodrome de Pau ce samedi 22 avril. Près de 200 personnes sont venues écouter les prises de paroles, et surtout discuter d'une motion de censure émise par la fédération départementale. Comme leurs voisins des Landes et du Lot-et-Garonne, les chasseurs du 64 ont décidé de ne plus réguler le gros gibier, tant que la chasse traditionnelle ne serait pas sécurisée.

Donnant-donnant

En effet, après l'interdiction de la chasse au filet pour les alouettes, la Commission européenne a remis la pression à la France fin janvier, pour interdire toutes les chasses traditionnelles. La chasse à la glu ou au filet sont particulièrement critiquées. Ça concerne aussi la palombe. Mais ça ne passe pas du tout auprès des adhérents de la fédération du 64. "Le problème, c'est qu'il y a une déconnexion complète entre la réalité des territoires, et ce qui est géré au niveau de l'Europe", estime Philippe, chasseur depuis près de 50 ans.

Les chasseurs entendent donc faire pression en ne régulant plus le gros gibier comme le sanglier. "C'est du donnant-donnant", explique Philippe Etcheveste, président de la fédération des chasseurs du 64. Pour Willy Schraen, ça n'est ni plus ni moins qu'un ras-le-bol général : "est-ce qu'attraper un oiseau avec un filet, une pante, une matole ou une cage c'est être barbare ? Il faut juste regarder la nature. Dans le coin il y a des problèmes de loups et d'ours et quand ils commencent à manger un cerf, là on sait ce que c'est que la torture".

Le président qui a soutenu la motion de censure : "Il y a des gens qui ne sont pas en contents et qui disent, « après tout puisque la nature, vous ne voulez plus qu'on y soit, et bien débrouillez-vous et vous gérerez les problèmes »".

Aux côtés de Willy Schraen, plusieurs élus et le préfet des Pyrénées-Atlantiques. © Radio France - Fanny Narvarte

Baisse des effectifs

Outre l'adoption de cette motion de censure, l'assemblée générale était aussi l'occasion de faire le bilan de l'année 2022. Et force est de constater que les effectifs sont en baisse dans les Pyrénées-Atlantiques, comme partout en France. "En 2004, nous étions 24000 dans le 64, et en 2022, nous sommes 15000", indique Philippe Etcheveste.

"Même si on forme près de 300 chasseurs tous les ans, on a une chute tous les ans de 400 ou 500 permis", regrette le président de la fédération départementale. Pour attirer les jeunes, les chasseurs du 64 entament une campagne de communication avec "un genre d'éducation à la nature, et montrer qu'on n'est pas de grands prédateurs".