100% Icaunais dans le Migennois

On se balade dans le Migennois, avec notre chaîne 100% Icaunaise

Notre balade dans le Migennois démarre à Bonnard, avec Michèle Meurant.

Michèle Meurant (elle signe Faure) est artiste, elle dessine depuis toujours, pour elle et pour les autres. Elle conçoit aussi des vitrines thématiques, des "entretiens d'amitié", a offrir à ceux qui comptent pour vous. Vous pouvez la retrouver dans son atelier à Bonnard, ou sur le marché de Noël de Migennes (les 5 et 6 décembre 2020).

Elle passe la main à Caroline Sauvageot. Cette auteure, migennoise a eu le privilège de côtoyer au plus près le groupe Tokio Hotel à la fin des années 2000. Elle s'est immergée dans le monde des fans, et raconte son expérience dans un best seller en deux tomes : L'Étage Interdit.

Aujourd'hui, elle continue à écrire sur la vie des chats qui l'entourent. Trois tomes de La Maison des Chats sont auto-édités chez The Book Edition, un quatrième arrive prochainement.

La vie autour du Migennois, c'est ce que Valérie Auguste adore raconter.

Elle travaille à l'Office du Tourisme et avec sa collègue Lise, elles ont écrit un livre qui raconte les trésors qui s'y trouvent. La première voiture qui passa le pont, les légendes de la Fontaine de Saint-Cydroine... la petite histoire rencontre la grande. Un travail de collecte qu'elles ont mis à la disposition de chacun, dans un livre Les Trésors du migennois, à retrouver à l'Office du Tourisme.

Valérie est bénévole au Cabaret L'Escale de Migennes. Son directeur Guillaume Dijoux nous décrit à quoi ressemble un lieu culturel si vivant en plein confinement. Des résidences d'artistes sont prévues, ainsi que le développement de la vidéo, pour proposer des contenus via Youtube et Facebook.