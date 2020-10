100% Icaunais - Poésie, voyages et numérique...

Ariane Grosjean est poétesse, c'est aussi une femme engagée dans la cause des femmes, mais aussi pour la défense des droits des réfugiés et des sans-papiers. Elle a notamment co-fondé la Cimade d'Auxerre. Un engagement qui l'a toujours animée, depuis mai 68 où elle soulevait ses camarades lycéen.ne.s.

L'écriture toujours été présente dans la vie d'Ariane Grosjean, et elle va publier dans les prochains mois un recueil de poésies intitulé "Rencontres". Certains de ses textes datent des années 80.

100% Icaunaise - Ariane Grosjean Copier

Christelle Séguenot est une grande voyageuse, professeure de français partout dans le monde. Elle a vécu en République Tchèque, en Russie ou encore Madagascar. Aujourd'hui elle tient une boutique dédiée aux artistes à Noyers-sur-Serein qui se nomme L'Eklectic. On y trouve des vêtements, des bijoux et de l'artisanat local.

La boutique se trouve au 6, rue de la Porte Peinte à Noyers-sur-Serein.

Cet hiver, Christelle Séguenot compte monter des groupes de parole. Le but : écouter celles et ceux qui en ont besoin, en groupe pour stimuler l'entraide. Elle est toujours à la recherche d'un lieu, entre Avallon et Tonnerre pour l'accueillir.

100% Icaunaise - Christelle Séguenot Copier

Christelle nous a conseillé d'appeler Catherine Guignard-Millet, animatrice de Auxy'Germe, le nom du réseau Germe dans l'Yonne. Ce groupe réuni des managers, des directeurs dans le but de réfléchir ensemble à de nouvelles formes de communication au sein des entreprises.

100% Icaunaise - Catherine Guignard-Millet Copier

Dernier maillon de la chaîne : Yann Tambellini. Il s'est lancé il y a 5 ans dans un pari un peu fou, celui de créer à Tonnerre une école dédiée aux métiers du numérique et du jeu vidéo. Pari gagnant puisque Créasup digital va accueillir ses 47 premiers élèves dans les prochains jours. Une première année sous le signe de la découverte pour ces jeunes de 18 à 24 ans, qui vont pouvoir apprendre le design d'application et la modélisation 3D.

L'école Créasup Digital est installée au 33, rue Vaucorbe, à Tonnerre.