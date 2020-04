100% solidaire à Nancy, avec les producteurs du Grand Est.

Fromage de France au marché d'Haussonville à Nancy défend des produits alsaciens et haut-marnais. Elle lance un SOS avec France Bleu Lorraine.

Laurence est installée depuis 36 ans au marché d'Haussonville de Nancy sur son étal "Fromage de France". Elle demande de l’aide pour soutenir deux producteurs de la région qui sont dans une mauvaise impasse avec le confinement.

La ferme de Daniel et Anna Kempf à Breintenbach, est à 15km de Munster. Ces deux là ont un petit cheptel de 20 vaches. La ferme d'Estelle et Cédric Foulon, «La Chèvrerie d’Artemis» est à Riaucourt à 10km de Chaumont

Ces deux fermes qui accueillent le public toute l’année et vendent à la ferme. Elles se retrouvent donc couper du monde et ne peuvent écouler leurs productions.

Fromage de France, qui défend depuis des années, le zéro-déchet et travaille avec ces petits producteurs locaux pour la qualité de leurs produits, tient absolument à les soutenir dans cette période délicate. Aussi a-t-elle augmenté ses commandes de Munster au lait cru, de Barikas (nature et piment d’espelette) et de fromages de chèvre.

Fromage de montagne et Fromage de Chevre © Radio France - Fromage de France

Elle a répondu au SOS de ces deux producteurs. Aux consommateurs convaincus par les circuits courts et les produits artisanaux de soutenir Laurence.

Une chaine solidarité .. parce que le printemps est le temps de la production, le moment où arrive les bons p’tits chèvres et les munster bien faits.

Pour les soutenir et découvrir ces bons produits, rendez-vous à Nancy au marché d’Haussonville. Ouvert mardi, jeudi, samedi de 7h à 12h et vendredi de 14h à 19h30

Si vous êtes producteurs et souhaitez partager des infos, utilisez cette carte interactive pour présenter votre activité et vos produits.