15 décembre 2020 : Logement et Covid 19 avec l'ADIL 64

Julie Deary de l'ADIL 64 revient sur les possibilités qui s'ouvrent aux locataires et aux propriétaires de logement. Plus besoin d'attestation pour se déplacer mais les gestes barrières restent en vigueur. Vous pouvez toujours déménager attention au couvre-feu entre 20H et 6H . Un déménagement par des particuliers est autorisé, mais il ne doit pas mobiliser plus de 6 personnes maximum (personne déménageant comprise ). Ces personnes ne doivent pas nécessairement relever du même foyer ou domicile.

L'ADIL 64 vous reçoit à Pau sur rendez-vous en présentiel

Puis-je faire visiter ou visiter un logement que souhaite louer, vendre ou acheter ? Oui, particuliers ou professionnels les visites des logements avant location ou vente par les particuliers ou professionnels sont autorisés depuis fin novembre. Pour les locations: les signatures peuvent se faire en ligne ou en présentiel, les états des lieux d'entrée et de sortie sont autorisés. Jusqu'au 1er avril 2021 les syndics sont autorisés à convoquer les assemblés générales de copropriétés en distanciel. Et puis bon à savoir pour les locataires qui n'ont pas pu déménager pour raison de santé ou à cause des confinements, il est possible de signer avec son propriétaire une convention d'occupation temporaire vous retrouverez un modèle sur adil64.org.

