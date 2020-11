100% icaunais, l'émission où ce sont les invités qui font le programme ! Chacun d'entre eux va nous ouvrir son carnet de contact et nous dire qui appeler après eux, dans une grande chaîne de l'amitié.

A domicile ou en magasin, on se balade dans l'auxerrois pour les fêtes

Notre première invitée à eu plusieurs vies. Krystel George a travaillé à l'élaboration des satellites qui tournent au dessus de nos têtes pour nous apporter la télévision et la radio. Installée à Auxerre depuis 12 ans, elle a suivi des groupes de rock, avant de devenir vendeuse à domicile de miel et de cosmétiques à base de produits de la ruche.

Elle travaille pour Secrets de miel, qui propose des cosmétiques naturelles pour toute la famille.

Roxane Garnier a aussi changé de vie par amour pour les animaux. Vous la verrez arriver de loin, avec son ancien camion de pompiers aménagé en salon de toilettage. Grâce à À l'eau les toutous, plus de poils dans la maison, puisque toute la toilette est faite à bord du camion !

Jean-François Minard travaille dans le monde ostréicole depuis plus de 25 ans. Avec Le Royaume de l'Océan, il vend des huîtres aux Serres de Bon Pain (du jeudi au dimanche), au Bricomarché de Sens (vendredi et samedi), au marché de Gy-l'Évêque le dimanche et sous la halle de Clamecy le samedi. Ses huîtres viennent directement de Charente.

Pour accompagner les fruits de mer, rien de tel qu'un bon verre de vin blanc ! C'est pour ça que Jean-François nous présente sa voisine aux Serres de Bon Pain : Delphine Bon. Avec son mari Julien, elle a repris l'exploitation de ses beaux parents, le Domaine de l'Érable à Courgis. Ils produisent du Chablis, du Petit Chablis ou encore du ratafia. Tout récemment, ils ont ouvert un nouveau caveau de dégustation à Chevannes.

