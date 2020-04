A Metz et Nancy, les restaurateurs cuisinent pour ceux et celles qui sont mobilisés

Passez le choc, certains restaurateurs ont choisi la solidarité

Les initiatives fleurissent sur les réseaux et des collectifs de restaurateurs se créent pour ne pas rester les bras croisés pendant que d'autres sont en première ligne pour faire face au Covid19.

Coraline, infirmière au CHR de Thionville a écrit sur le facebook de France Bleu Lorraine " Depuis maintenant quatre semaines, nous recevons tous les midis des cinquantaine de repas voir des centaines. Nous leur sommes tellement reconnaissants que j’aimerai les remercier par ce petit message, ils méritent de se faire connaître. Je ne sais pas si vous verrez ce message mais je le renverrai tous les jours si il le faut..". Derrière cette belle action, le collectif #merendreutile lancé par Adil Soudani du restaurant Miel et Safran à Yutz. Il est entouré d'une quarantaine de restaurateurs mosellans et assisté pour la livraison par un magasin de meuble.

. © Radio France - #merendreutile

A Nancy, les sportifs solidaires des restaurateurs

A Nancy, Tony Vigilanti du restaurant Little Italy avait déjà l’habitude de se mobiliser pour les autres en offrant des pizzas aux jeunes malades de l’hôpital d’enfants de Nancy ou les enfants de "SOS village d'enfants" à Jarville. Samedi 14 mars, quand Tony apprend la fermeture de son restaurant, c'est évidemment le choc. Que faire des marchandises dans les frigos ? Le mardi suivant, il donne tout ce qu’il peut et avec ce qui reste, il décide de faire des pizzas et de les amener au CHU de Nancy. Cinq semaines plus tard, effet boule de neige, le collectif «Les restos de Nancy contre le covid" a livré 4 000 plateaux, aux hôpitaux, cliniques, ehpad, commissariats de police et pompiers. Le quotidien de Tony aujourd'hui, c'est faire les courses, prendre les commandes, organiser le planning de la dizaine de restaurateurs qui cuisinent et partir en livraison. L’initiative est financée par une cagnotte leetchi qui a récolté un peu de 11000 euros et par le vente de maillot de sportifs sur ebay.

Vincent Muratori, capitaine de l'ASNL © Radio France - Les restos de Nancy contre le covid

Le maillot de Steve Mandanda le gardien l'OM et remplaçant de l’équipe de France, celui de l'équipe du Grand Nancy Métropole Handball dédicacé par tous les joueurs, de Rusena Linord du Vandoeuvre Nancy Volley-Ball VNVB sont encore vendus aux enchères. Pour les maillots de Vincent Muratori Capitaine de l'ASNL, et de Ludovic Butelle Gardien d’angers, ex-FCMetz, les enchères sont closes.

. © Radio France - Les restos de Nancy contre le Covid

"Le moteur pour nous" affirme Tony "Ce n’est pas la publicité mais le bonheur partagé, la surprise et la joie de ceux qui reçoivent ces plateaux. Tant qu’on sera utile, on continuera»