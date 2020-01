À Tours le Bateau Ivre bientôt à flot

Tours, Indre-et-Loire, France

Dix ans d’aventure, et bientôt un Bateau à flot en avril 2020 !

La salle de concert mythique, installée rue Edouard Vaillant à Tours, avait fermé ses portes en 2010 suite au départ à la retraite de sa fondatrice, la célèbre Gisèle.

Une association s’était aussitôt formée pour militer pour la réouverture du lieu, essentiel à la vie culturelle du centre-ville. Actions festives, levées de fonds… Année après année, le collectif Ohé du Bateau a fédéré les Tourangeaux autour d’une idée qui pouvait paraître insensée pour certains : rouvrir le Bateau Ivre !

Après des hauts et des bas et d’âpres négociations, l’association Ohé du Bateau a pu racheter le bâtiment du Bateau Ivre, sous un statut de SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), en 2016. Une fois dans les lieux en 2017, le deuxième défi commençait : les travaux de remise à neuf et remise aux normes du bâtiment !

Ce projet coopératif, où chacun a son mot à dire, est sur le point d’aboutir : avec une réouverture prévue en avril 2020, la salle du Bateau Ivre entamera alors une nouvelle vie, placée sous le signe du partage et du collectif

Pour tout savoir : page Facebook OHÉ DU BATEAU – et site web ohedubateau