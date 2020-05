Internet pour tous : Faites don de votre matériel informatique !

La fracture numérique n’a pas attendu le confinement pour faire mal. Elle creuse aujourd’hui toujours plus les inégalités (décrochage scolaire, isolement…). Il y a donc urgence à agir !

En collaboration avec les associations Ping, Alis 44 et Oasis environnement ainsi que par les CMEA (association d’éducation populaire) des Pays de la Loire, l’agence nantaise The Links lance une vaste collecte informatique.

Faites don du matériel qui ne vous sert plus : Ordinateurs, tablettes et smartphones capables de se connecter à Internet, mais aussi des accessoires : souris, claviers, etc...

Christelle Simonutti sur France Bleu Loire océan avec Gilles Colliaux, tout est parti d'un constat :

la génèse de tousauxordis.fr Copier

Tout le matériel sera ensuite distribué sur Nantes et ses environs.

La collecte s’organise, vous pouvez déposer votre matériel dans des points de collecte, ou le faire retiré à votre domicile.

Toutes les infos et le don de votre matériel informatique sur https://tousauxordis.fr/

