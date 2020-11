Amboise : Chloé met la gourmandise en boîte

Dans son camion aménagé, Chloé Davesne pâtisse et livre chez vous des box pleines de gourmandises. Un chouette moyen pour les tourangeaux de se faire plaisir pendant ce deuxième confinement. Et, pour Chloé, une initiative vitale au démarrage de son entreprise née en pleine crise sanitaire.

Place des Délices, c'est l'histoire d'une petite entreprise née en juin 2020, entre deux périodes de confinement. Cette entreprise c'est celle de Chloé Davesne, 25 ans, qui, après avoir été cuisinière pendant 8 ans, s'est découvert une réelle passion pour la pâtisserie.

Afin de partager cette passion, elle a donc investi dans un camion aménagé où elle pâtisse et grâce auquel elle peut proposer de la vente directe.

place.desdélices réalise vos gâteaux d'anniversaire - place.desdelices

Chloé travaille pour les particuliers, bien sûr : elle réalise sur commande des gâteaux pour vos grands événements (anniversaires, baptêmes et bientôt mariages).

Mais avec Place des Délices, la jeune cheffe d'entreprise collabore surtout avec des professionnels comme l’épicerie O P’tit vrac d'Amboise, par exemple, pour laquelle elle assure toute la partie restauration salée et sucrée. C'est également elle qui élabore les cookies du camion "Rudy’s coffee".

Malheureusement la COVID a retardé ses projets de collaboration avec d'autres partenaires. Coup dur, donc. Mais Chloé Davesne ne s'est pas laissé abattre et a décidé de se renouveler en attendant des jours meilleurs.

Des box gourmandes livrées à domicile - place.desdelices

Pendant ce confinement, Place des Délices propose aux particuliers des box sur commande livrées directement devant leur porte.

Pour la première semaine les gourmands ont pu découvrir une incroyable Box Pâtisserie. Et, cette semaine, c'est une box apéro qui est annoncée. Au menu : des mignardises salées à déguster pendant vos apéros visio par exemple.

L’idée est de pouvoir continuer à proposer aux clients de se régaler sans sortir de chez eux, mais aussi de consommer local puisque les matières premières choisies par Chloé (farine, œufs, lait et beurre ) sont tourangelles.

Une petite entreprise qui brave la crise - place.desdelices

Pour réserver votre box, rendez-vous sur la page Facebook de Place des Délices ou par téléphone au 07 62 52 16 89.

Les Box sont livrées à domicile dans les communes suivantes : Azay-sur-Cher, Athée-sur-Cher, Saint-Martin-le-Beau, Montlouis-sur-Loire, Lussault-sur-Loire, Nazelle-Négron, Pocé-sur-Cisse, Limeray, Cangey et Chargé.

Un point de collecte est également mis en place à l'épicerie O P’tit vrac d'Amboise.

Même si elle est née à une période particulièrement compliquée souhaitons longue vie à Place des Délices, la petite entreprise de Chloé ! Et si vous voulez faire plus ample connaissance et découvrir les gourmandises qu'elle vous propose, retrouvez Chloé Davesne dans l'émission cuisine de France Bleu Touraine lundi 23 novembre de 10H à 10H30.