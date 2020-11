Amboise : la ville soutient ses commerçants grâce à une carte interactive

Cette carte regroupe les commerçants ouverts, ceux qui proposent la vente à emporter ou encore le « Click and Collect ».

Alimentation, loisirs, bijouterie, garagiste, opticien… mais aussi tourisme, patrimoine, mais aussi location de salles, covoiturage, équipements culturels. On y retrouve plein de commerces qui peuvent encore être ouverts, malgré le confinement.

La ville le précise, la carte est non-exhaustive, elle sera mise à jour de façon quotidienne; et la liste et localisation des commerçants et activités est susceptible d'évoluer.

Pour la retrouver, ca se passe ici.

Enfin bien entendu, si vous-même êtes commerçants, artisans, et que vous maintenez une activité, vous pouvez figurer sur cette carte en formulant votre demande, par mail, à l'adresse suivante : commerce@ville-amboise.fr