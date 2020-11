Amboise : Pendant le confinement faites des courses zéro déchets et sans contact

Artisans, commerçants, restaurateurs, artistes, indépendants... En cette période de confinement, de nombreux tourangeaux redoublent d'inventivité pour continuer à travailler et partager leur savoir-faire. A Amboise, l'épicerie O P'tit Vrac propose du click & collect, de la livraison et même plus...

"Nous n'avons pas besoin d'une poignée d'individus parfaitement zéro déchet. Nous avons besoin de millions de personnes imparfaites mais qui font de leur mieux". Voilà comment Cindy et Lucie voient le zéro déchet. Dans leur boutique O P'tit Vrac, à Amboise, elles vous proposent des produits locaux, du vrac mais aussi des repas à emporter. Et pendant ce confinement, elles s'adaptent avec du click & collect ou du drive.

O P'tit Vrac, votre commerce de proximité - O P'tit Vrac

Plus qu'une épicerie

Bien sûr, Ô p’tit vrac c’est une épicerie vrac, éco-responsable qui propose des produits alimentaires et non alimentaires (gel douche, shampoing, emballages réutilisables, produits ménagers...). Mais ses créatrices ont voulu en faire un vrai espace de proximité.

"On a voulu créer ce lieu pour amener les gens vers une consommation responsable, avec le moins de déchets possible mais sans prise de tête, sans stress. Chacun fait à son rythme; on ne peut pas être parfait, et chaque petit geste compte." nous explique Cindy.

Ô p’tit vrac, c’est donc aussi un lieu inter-générationnel : en temps normal, vous pouvez vous y rendre pour participer à des ateliers ( yoga, méditation, cours de cuisine, couture...). La boutique est aussi un salon de thé et propose des repas végétariens à emporter et des biscuits avec ou sans glutené faits par Chlo de "place des Délices".

Cindy & Lucie s'occupent de vos courses à Amboise - O P'tit Vrac

Des solutions aux contraintes sanitaires

Si les ateliers et le salon de thé sont fermés, l'épicerie, elle, continue à vous accueillir pendant le confinement. Elle est ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h30

O P'tit Vrac, vous aide aussi à limiter vos déplacements en vous proposant plusieurs solutions:

- Un système de drive, d'abord. Pour en bénéficier, il vous suffit d'envoyer un mail à optitvrac37@gmail.com. Vous recevrez alors un lien ou sont référencés tous les produits de la boutique, avec les prix. Vous avez alors jusqu’au lundi 11h30 pour envoyer votre commande. Vous pourrez ensuite venir en boutique la récupérer, le mercredi après midi sur un créneau horaire qui vous aura été donné.

- Un système de livraison gratuite vous est également proposé le mercredi après midi (pour les communes de Bléré, Civray-de-Touraine, Chargé, Rilly sur Loire, Monteaux et Saint-Ouen-les-Vignes). Là aussi, vous passez vos commandes par mail

- Du poisson frais près de chez vous : O P'tit Vrac a également mis en place le service "poiscaille". Pour avoir du poisson frais tous les mercredis (pêche durable et française), il vous suffit de passer commande sur le site internet Poiscaille. O P'tit Vrac est LE point relais où vous viendrez récupérer vos achats.

Du frais, de l'épicerie, des produits cosmétiques... près de chez vous - O P'tit Vrac

Retrouvez O P'tit Vrac 123 rue Nationale à Amboise. Par téléphone au 02.47.79.07.93. et sur Facebook.