Après le confinement...et si la reprise d'activité se faisait à vélo?

La fin du confinement marque le retour au quotidien. Mais l’ombre du virus continue de planer, notamment lorsqu’il s’agit de se déplacer. Le vélo est le mode de transport privilégié. Pour en parler, Ludovic Fouché de Vélo Cité Bordeaux et Olivier de Louchard cycles et manivelles de Bègles.

Dans le cadre du déconfinement, le ministère de la Transition Écologique et Solidaire a annoncé par sa ministre Élisabeth Borne un plan de 20 millions d’euros pour inciter les Français à privilégier le vélo dans leurs déplacements quotidiens. Son nom : le Coup de Pouce Vélo, intégré au dispositif du programme Alvéole, porté en partenariat avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) et applicable dès le 11 mais 2020. Un plan en 3 volets qui englobe remise en état de sa bicyclette, remise à niveau, et stationnement vélo.

Coup de Pouce Vélo : pour se remettre au vélo dès maintenant

Invité d'Isabelle Wagner sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord , Olivier Louchard représente "Cycles & Manivelles" une association née en 2013 à l’initiative de quelques passionnés de vélo. Son principal objet est la promotion active de la pratique quotidienne du vélo et plus largement de la mobilité soutenable. L’association mène différentes activités favorisant la mise ou remise en selle : information-sensibilisation, atelier vélo participatif et solidaire, vélo-école adultes, animations & événements, etc. Olivier Louchard nous indique comment se procurer des vélos gratuitement ou à moindre coup et comment bénéficier de l'aide gouvernementale baptisée "Coup de Pouce vélo"

"On peut se tourner vers le prêt de vélos, il y cette possibilité d'emprunter des vélos gratuitement auprès de Bordeaux métropole..;" Olivier Louchard de "Cycles et Manivelles" à Bègles

Aménager de nouveaux axes prioritaires pour les vélos dans Bordeaux et la Métropole

Vélo Cité Bordeaux est une association Loi 1901, créée en janvier 1980, dont le but est la promotion et la défense de l’usage du vélo au quotidien dans l’agglomération bordelaise. Parmi ses actions, il y a celle qui consiste à participer à l’élaboration et au suivi des plans cyclables des municipalités et des projets d’aménagements urbains, PDU, tramway…Justement qu'en est il des aménagements à venir? Ludovic Fouché de Vélo Cité Bordeaux répond à Isabelle Wagner sur France Bleu.

"Vélo cité avait proposé un certains nombres d'axes prioritaires, la où les aménagements cyclables ne sont pas adaptés, on pense principalement aux boulevards..." Ludovic Fouché de Vélo Cité Bordeaux

Appliquer les gestes barrière après emprunt d'un vélo

La pratique du vélo en tant que telle est un geste barrière. Elle réduit le risque de contamination, permet de respecter la distanciation physique minimum, d’éviter l’engorgement de nos villes et de soulager les transports publics, renforce le système immunitaire et améliore la qualité de l’air. Mais elle ne dispense pas des autres gestes devenus coutumiers pour la plupart d'entre nous.

"Les gestes barrière , on commence à les intégrer au travail, c'est pareil pour les vélos partagés" Ludovic Fouché de Vélocité Bordeaux

Vélorution Périgourdine

Pour le déconfinement, l'État annonce un plan vélo à hauteur de 20 millions d'euros .

l'association Vélorution périgourdine en Dordogne, s'inscrira dans ce plan (organisation pratique à l’étude) :

· en permettant aux usagers de l'atelier d'y utiliser leur forfait de 50€ "coup de pouce réparation vélo" (adhésion, achat de pièces, achat de vélo réparé)

· en offrant des formations gratuites "coup de pouce remise en selle",

· en répondant à toute consultation des villes sur des aménagements cyclables temporaires (aucune sollicitation à cette heure).