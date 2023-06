Armada 2023 : le programme du dimanche 11 juin

Ce dimanche promet d'être aussi fréquenté que le samedi.

ⓘ Publicité

Prévoyez les gourdes pour pouvoir vous hydrater régulièrement, des points d'eau sont à votre disposition sur le parcours de l'Armada, ainsi que chapeau et crème solaire.

Météo

Selon Météo France, le ciel sera plutôt nuageux avec des éclaircies. La température de la matinée sera de 20°, ressentie 24°, pour monter jusqu'à 24°, ressentie 28° avec des rares averses. Pour la soirée, on attend 21°, ressentie 24° avec toujours de rares averses. Possibilité de rafales de 40km/h.

Programme France Bleu

En direct depuis le stand France Bleu sur l'Armada, rive droite auprès du Hangard A au pied du pont Guillaume Le Conquérant.

Dimanche 11 juin

De 10h à 12h30 : Le Grand agenda du Week end avec Serge Baillivet

De 14h à 16h : Intégrale Armada avec Pascal Vaillant

De 16h à 19h : Intégrale Armada avec Isabelle Le Brun

loading

Animations Armada

10h-17h : Beach soccer, beach volley, bassin de plongée, mur d'escalade...sur le site de l'Armada

11h : Messe des marins avec Le Jour du Seigneur célébrée par Monseigneur l'Archevêque de Rouen Dominique Lebrun depuis un grand voilier, l'Atlantis. Les participants pourront suivre la messe du quai rive gauche sur la presqu'île Rollet. Cette messe sera retransmise en direct dans Le Jour du Seigneur sur France 2.

13h-16h30 : Régates des Equipages au bassin St Gervais

17h30 : Just Alone - Concert Folk*.* Angèle, Just Alone, est originaire de Rouen.

18h30 : Lady Arlette

18h45 : Couleur Terre Concert Chanson Afro-latino

20h15 : La Rue Ketanou Concert chanson

21h55 : Tryo Concert Chanson reggae

23:30 Feu d'artifice

Port center HAROPA PORT, quais de Seine, rive droite à Rouen. Ateliers ludiques tous les jours :

Nœuds marins. Entre 11h et 19h et entre 11h et 15h, créneau toutes les 30 minutes.

Modelage d’un bateau Créneaux : 15h/16h ou 16h30/17h30. Pour les enfants / Inscriptions auprès du Musée en Herbe .

Pavillon des Transitions-H2o Quai de Boisguilbert, rive droite. Ouvert de 10h à 19h, entrée gratuite. Exposition Océans de Plastique(s), atelier Faire soi-même, jeux en famille autour de l’eau et des océans.

Les liens indispensables

Coup d'œil dans le rétroviseur

À lire aussi Armada 2023 : le Canopée, bateau qui attire et qui se mérite