Armada 2023 : le programme du jeudi 15 juin

À ne pas rater : une chorale de collégiens sur le stand de France Bleu viendra interpréter des chants de marins accompagnés au violon. Et les concerts de la Région Normandie mettront le rock à l'honneur avec le groupe Trust.

Météo

Météo France prévoit une matinée ensoleillée avec une température de 21°. L'après-midi lui aussi sera ensoleillé et la température de 27°. Pas de changement pour la soirée avec 23°. Un petit peu de vent en soirée de Nord-Nord-Est de 20km/h.

Programme France Bleu

En direct depuis le stand France Bleu sur l'Armada, rive droite auprès du Hangard A au pied du pont Guillaume Le Conquérant.

Jeudi 15 juin

De 10h à 12h30 : Le Grand agenda du Week end avec Annie Le Fléouter

De 14h à 16h : Intégrale Armada avec Pascal Vaillant

De 16h à 19h : Intégrale Armada avec Sylvain Geffroy

De 13h à 15h30 : Chorale de 25 jeunes du collège Barbey d’Aurevilly de Rouen interpréteront un programme de chants de marins et du violon (durée 35mn).

Animations Armada

10h-17h : Activités sportives : beach soccer, beach volley, bassin de plongée, mur d'escalade... sur le site de l'Armada

Entre 10h et 17h : baptêmes de voile, sur des voiliers goélettes de 7m50 dans le bassin St Gervais au port de Plaisance.

Plus dinfos sur le site de l'Armada

18h45 : Bad Bad Bird concert rock

20h20 : We Hate You Please Die concert rock

22h : Trust concert rock

23:30 Feu d'artifice

Port center HAROPA PORT, quais de Seine, rive droite à Rouen. Ateliers ludiques tous les jours :

Nœuds marins. Entre 11h et 19h et entre 11h et 15h, créneau toutes les 30 minutes.

Modelage d’un bateau Créneaux : 15h/16h ou 16h30/17h30. Pour les enfants / Inscriptions auprès du Musée en Herbe .

Pavillon des Transitions-H2o Quai de Boisguilbert, rive droite. Ouvert de 10h à 19h, entrée gratuite. Exposition Océans de Plastique(s), atelier Faire soi-même, jeux en famille autour de l’eau et des océans.

