Armada 2023 : le programme du mardi 13 juin

Rendez-vous sur l'esplanade Saint Gervais à Rouen à 18h pour l'événement le plus incroyable de l'Armada 2023. La chenille de l'Armada, initiée par France Bleu Normandie et 76 Actu, avec l'aide de la Région Normandie, doit réunir des milliers de personnes.

Météo

Météo France nous promet une journée ensoleillée. Les températures iront de 18° à 24° en passant par 28° au plus fort de la journée. Possibilité de rafales de vent de 40km/h en soirée.

Mouvement de bateaux

Le Mutin et la FREMM Normandie sont attendus à 13h. L'Atlantis quitte l'Armada.

Programme France Bleu

En direct depuis le stand France Bleu sur l'Armada, rive droite auprès du Hangard A au pied du pont Guillaume Le Conquérant.

Mardi 13 juin

De 10h à 12h30 : Le Grand agenda du Week end avec Annie Le Fléouter

De 14h à 16h : Intégrale Armada avec Pascal Vaillant

De 16h à 19h : Intégrale Armada avec Sylvain Geffroy

Animations Armada

10h-17h Régates réservées aux personnes en situation de handicap, bassin St Gervais

10h-17h : Beach soccer, beach volley, bassin de plongée, mur d'escalade...sur le site de l'Armada

10h-17h Baptêmes de voile sur des voiliers goellette de 7m50 dans le bBassin St Gervais au Port de Plaisance.

14h30 : Remise des prix, nouvelles à compléter au Hangar 23. Les lauréats y présenteront leur texte, en présence notamment de Jean-Paul Rivière, Michel Bussi et Yvon Robert, Maire honoraire de la ville de Rouen et Vice-président de l’Armada

19h : Concert des CHOR'HUS à la Cathédrale de Rouen. CHORHUS, avec un H comme hôpital et un U comme Université au milieu, groupe de passionnés de musique qui répète chaque semaine au CHU, programme prévu sur le thème de la mer et des marins. Entrée libre et gratuite, à la Cathédrale de Rouen

19h15 : MEG concert Jazz pop

20H15 : HOT ROD 56, concert de rock

22h : D-DAY LADIES concert de Jazz.

23:30 Feu d'artifice

Port center HAROPA PORT, quais de Seine, rive droite à Rouen. Ateliers ludiques tous les jours :

Nœuds marins. Entre 11h et 19h et entre 11h et 15h, créneau toutes les 30 minutes.

Modelage d’un bateau Créneaux : 15h/16h ou 16h30/17h30. Pour les enfants / Inscriptions auprès du Musée en Herbe .

Pavillon des Transitions-H2o Quai de Boisguilbert, rive droite. Ouvert de 10h à 19h, entrée gratuite. Exposition Océans de Plastique(s), atelier Faire soi-même, jeux en famille autour de l’eau et des océans.

