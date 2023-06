Armada 2023 : le programme du mercredi 14 juin

Le défilé des équipages est un grand moment de fête haut en couleurs et en musique. Le départ sera donné ce mercredi à 14h30 face au 108. Les marins, dans leurs tenues officielles et les fanfares défileront jusqu'à l'hôtel de ville de Rouen.

ⓘ Publicité

Météo

À nouveau, c'est une journée ensoleillée que Météo France nous promet. Les températures iront de 20° le matin, à 28° l'après-midi puis 24° en soirée. Pas de rafale de vent prévue, juste un vent modéré de 15km/h au plus fort.

Programme France Bleu

En direct depuis le stand France Bleu sur l'Armada, rive droite auprès du Hangard A au pied du pont Guillaume Le Conquérant.

Mardi 13 juin

De 10h à 12h30 : Le Grand agenda du Week end avec Annie Le Fléouter

De 14h à 16h : Intégrale Armada avec Pascal Vaillant

De 16h à 19h : Intégrale Armada avec Sylvain Geffroy

De 13H à 15h30 : rencontre et dédicaces de la BD Nono et Moumoune avec Fred Romanuik et Juan Cordoba avec la participation de Betty Dufour, la voix de Moumoune dans Le C'KOIça de Nono & Moumoune .

loading

Animations Armada

10h-17h : Activités sportives : beach soccer, beach volley, bassin de plongée, mur d'escalade... sur le site de l'Armada

12h : défilé de 48 optimists, petits voiliers barrés par des enfants de 8 à 13 ans sur la Seine. Le départ se fera à la sortie du port de plaisance, au musoir, et les voiliers défileront rive gauche jusqu’au Pont Guillaume le Conquérant. Le retour se fera sur le même trajet mais côté rive droite.

14h30 : défilé des équipages. Équipages et fanfares se rassembleront rive gauche, face au 108 à partir de 14h30 pour défiler en direction de l'Hôtel de Ville. La rue Jeanne d'Arc sera fermée jusqu'au square Verdel ainsi que la rue Jean Lecanuet à partir du square Verdel jusqu'à la mairie de Rouen entre 14h et jusqu'à la fin de la manifestation.

14h à 17h : tournoi féminin de Beach-Soccer. La compétition aura lieu sur le terrain de Beach-Soccer de (prise en charge des équipes dès 13H30).

18h45 : Oceng Oryema concert pop funk.

20h15 : Issara concert soul.

22h : Earth Wind & Fire Experience by Al Mckay concert Disco Soul

23:30 Feu d'artifice

Port center HAROPA PORT, quais de Seine, rive droite à Rouen. Ateliers ludiques tous les jours :

Nœuds marins. Entre 11h et 19h et entre 11h et 15h, créneau toutes les 30 minutes.

Modelage d’un bateau Créneaux : 15h/16h ou 16h30/17h30. Pour les enfants / Inscriptions auprès du Musée en Herbe .

Pavillon des Transitions-H2o Quai de Boisguilbert, rive droite. Ouvert de 10h à 19h, entrée gratuite. Exposition Océans de Plastique(s), atelier Faire soi-même, jeux en famille autour de l’eau et des océans.

Les liens indispensables

Coup d'œil dans le rétroviseur

À lire aussi Armada 2023 : le record de la chenille la plus longue du monde a été battu à Rouen

À lire aussi Armada 2023 : les talents normands sur le devant de la scène aux concerts de la Région