Armada 2023 : le programme du vendredi 9 juin

Second jour de l'Armada. Déjà beaucoup de monde sur les quais ce jeudi pour profiter d'un temps magnifique. Ce vendredi, le temps devrait se maintenir et surtout les bateaux seront plus nombreux, une dizaine étant arrivés hier soir.

Météo

Météo France nous annonce un temps ensoleillé le matin avec 21° dans la matinée. L'après-midi sera chaud avec 27° mais un soleil voilé, comme dans la soirée avec 23°.

Arrivée de bateau

20h15 : Belem

Programme France Bleu

En direct depuis le stand France Bleu sur l'Armada, rive droite auprès du Hangard A au pied du pont Guillaume Le Conquérant.

Vendredi 9 juin

De 10h à 11h : Intégrale Armada avec Isabelle Le Brun

De 11h à 12h : Normandie Quiz avec Pascal Vaillant

De 12h à 13h : On n’est pas à l’abri de faire une bonne émission avec Fabien Emo

De 16h à 19h : Serge Baillivet

À ne pas rater : animation karaoké avec Studio Karaoké sur le stand France Bleu de 13h à 15h30.

Animations Armada

10h-17h Activités sportives : beach soccer, beach volley, bassin de plongée, mur d'escalade... sur le site de l'Armada.

13h-17h Régates des Equipages au bassin Saint Gervais

18h30 Annabella Hawk Concert soul électro Originaire de Caen.

20h05 CHE SUDAKA Concert Rock Alternatif Latino

21h55 Deluxe Concert électro-pop

23:30 Feu d'artifice

