Armada : le programme du jeudi 8 juin

Ce jeudi 8 juin est le premier jour officiel de l'Armada de Rouen 2023. Le lancement a été fait ce mercredi 7 juin avec la course des OFNI (objets flottants non identifiés) entre les deux rives de la Seine.

Météo

Météo France nous annonce un temps ensoleillé avec des températures allant de 19° le matin jusqu'à 26° l'après-midi, 22° dans la soirée;

Arrivées de bateaux

05h30 : Santa Maria Manuela

17h45 : Capitan Miranda

18h15 : Urania

19h00 : Dar Mlodziezy

19h30 : La Recouvrance, L e Français , Morgenster, Pascual Flores

L , 19h45 : JR Tolkien

20h30 : Atlantis

21h15 : Joanna Saturna

21h 30 : Etoile , Etoile Molène , L’Intrépide , La Nébuleuse, Le Renard

, , , 21h45 : Cuauhtemoc

Programme France Bleu

En direct depuis le stand France Bleu sur l'Armada, rive droite auprès du Hangard A au pied du pont Guillaume Le Conquérant.

Dès 6h, matinale spéciale Armada avec des invités et des reportages en direct.

avec des invités et des reportages en direct. De 10h à 11h : Intégrale Armada avec Annie Le Fléouter

avec Annie Le Fléouter De 11h à 12h : Normandie Quiz avec Pascal Vaillant

avec Pascal Vaillant De 12h à 13h : On n’est pas à l’abris de faire une bonne émission avec Willy Rovelli et Fabien Emo

avec et Rencontre avec Willy Rovelli à partir de 11h30

à partir de 11h30 De 16h à 19h : Sylvain Geffroy

Animations Armada

9h-18h Journée mondiale de l'océan UNESCO au pavillon des Transitions (ex h2o) sur les quais de Rouen rive droite. Conférences sur divers thèmes comme les abysses, les mammifères marins, et l'histoire millénaire de Rouen et la Seine. La journée sera animée par Lou Héliot, journaliste, et Julien Bisson, rédacteur en chef, de magazine Le UN l'hebdo. ➤ Programme des conférences de la journée mondiale de l'océan à Rouen.

10h-17h Activités sportives : beach soccer, beach volley, bassin de plongée, mur d'escalade... sur le site de l'Armada

18h30 Annabella Hawk Concert soul electro Originaire de Caen.

20h05 Che Sudaka Concert rock alternatif latino

21h55 Deluxe Concert Électro pop

