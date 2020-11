Artisans, commerçants vous rencontrez des difficultés ? Vous pouvez être accompagnés

Gérard Gomez, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pyrénées-Atlantiques était notre invité ce jeudi 12 novembre. Il a réaffirmé que tout est mis en oeuvre pour soutenir les commerçants et artisans de la région fragilisés par le confinement et la crise sanitaire.