Astuces simples (et loufoques) pour soulager des piqûres d'insectes

C'est simple et pas cher !

On commence par une astuce intemporelle, testée par Catherine Fructus.

Contrairement à ce que vous imaginez sans doute, vous n'aurez besoin de rien. De rien d'autre que de l'un de vos doigts. "Le secret, c'est de le faire de faire une croix au milieu de la piqûre avec l'ongle de son pouce" Et d'insister "Ça marche que dès qu'on a été piqué!". (ça ne coute rien de tenter et ça peut rapporter gros !)

C'est ce qu'on appelait les "remèdes empiriques". C'est à dire que ça marche, mais on ne sait pas bien pourquoi.

Autre astuce radicale : le jus d'oignon. (Je vous vois faire la moue !) Catherine Fructus vous retorquera " vous allez me dire 'ça sent pas bon ! hé bien on s'en fout ! (sic) Ce qu'on veut, c'est que ça ne gratte plus" (faut savoir ce qu'on veut!) Donc "on met soit une tranche d'oignon sur la piqûre, soit un petit peu de jus d'oignon. Et ça, ça fait vraiment beauocup de bien."

Mêle toi de tes oignons ! © Getty

Si vous ne partez pas en randonnée ou en promenade avec un demi oignon dans la poche, vous aurez toujours, en revanche, votre salive sur vous ! (jusqu'à preuve du contraire)

Voici donc une autre astuce pour soulager une piqûre : "Immédiatement après avoir fait la croix avec son ongle sur la piqûre (voir plus haut), frottez l'endroit endolori avec un peu de salive... Et là, vous m'en donnerez des nouvelles !"

Puisqu'on est dans les remèdes qui vous font grimacer (et moi avec) ; accrochez vous, voici le dernier dans ce même registre : Catherine Frcuts anticipe : "Vous allez me dire quelle horreur! Mais je suis dans l'obligation de transmettre. C'est... un tout petit peu de cérumen. Ça a la réputation de faire immédiatement disparaître la douleur et d'éviter le gonflement."

Si vous cherchez des astuces plus.... enfin moins ... Bref, pensez aussi au VRAI savon de Marseille comme remède simple et naturel. A peine humidifié et passé sur la zone piquée il vous sera d'un grand secours.

Vous pouvez aussi frotter avec n'importe quelle plante aromatique comme la sauge, le romarin, le persil. Ca fera beaucoup de bien aussi.

Et les produits du commerce ?

Si on met de côté tous les produits chimiques, il existe deux substances qui étaient autrefois utilisées et qui étaient plébiscitées : "C'est d'abord une petite plante qui s'appelle le pyrèthre. Achetez tout simplement des fleurs séchées de pyrèthre chez l'herboriste ou le pharmacien, (vous pouvez aussi en semer un peu dans un pot parce qu'en plus ça se reproduit très facilement.) Et ces fleurs séchées, voire les tiges qui vont avec, on va les laisser dans un litre d'eau macérer tranquillement. On va chauffer un litre d'eau, on va mettre une bonne poignée de pyrèthre, on éteint, on met un couvercle, on laisse entièrement refroidir, on met dans un vaporisateur et ça va éloigner plein d'insectes."

Merci à Catherine Fructus, auteure de "Remèdes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui".