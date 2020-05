Attention : Arnaques aux économies d'énergie

De l’isolation des combles à la rénovation des fenêtres en passant par le chauffage, les pompes à chaleur et panneaux photovoltaïques...les arnaques sont nombreuses et fréquentes...Ecoutez les conseils de Wissam Bayet, avocat et vice président de l'UFC Que Choisir de l'Ardèche 👇