Audrey Gosseaume a envie de vous parler d'anges & de démons

On commence avec Lucifer

Lucifer Morningstar tient un nightclub select en plein Los Angeles… Mais Lucifer, c’est surtout le Diable, le vrai, qui, lassé d’être le seigneur des enfers, a décidé de prendre quelques vacances chez les hommes. Un meurtre met Chloé, détective de la brigade criminelle sur son chemin et ensemble, ils vont mener des enquêtes en s’appuyant sur le talent de persuasion du Diable. Il faut bien avouer que le succès de la série s’appuie vraiment sur le sex-appeal de Tom Ellis qui joue Lucifer, mais la série surfe aussi sur un filon qui marche toujours : la tension entre Lucifer et sa partenaire, à la Mudler et Scully. Mais il faudra regarder pour savoir si ces deux là vont finir ensemble... A noter : la fin de la saison 4 devait être la dernière mais elle a tellement déçue les fans que Netflix a plié et annoncé récemment le tournage d’une dernière saison pour clore proprement le chapitre ! Si on pouvait retourner la fin de Game of Thrones, ça me plairait bien aussi !

J’enchaine avec une de mes séries chouchoutes The Good Place

C’est une série intéressante à regarder en ce moment car elle vient tout juste de se terminer, et vous aurez donc 4 saisons à binge-watcher d’un coup ! Le pitch : Eleanor Shellstrop se réveille au Paradis (The Good Place), et apprend donc qu’elle vient de mourir. Elle est contente d’être là mais a rapidement des doutes. Tout le monde lui parle de ses exploits sur terre, alors qu’elle n’a franchement pas eu une vie exemplaire. Elle comprend vite qu’on la confond avec une homonyme qui se trouve à sa place dans the BAD place. Et quand le paradis commence à avoir des bugs, elle tente de devenir une meilleure personne pour mériter sa place. The Good place est une série savoureuse, portée par l’excellente Kristen Bell (qui jouait Veronica Mars), Ted Dawson qu’on retrouve avec plaisir et la fascinante Jameela Jamil. Tous les personnages sont délirants et le rebondissement de fin de première saison vous scotchera !

A découvrir aussi, Good Omens sur Amazon Prime

C’est une mini série britannique en 6 épisodes (un format classique chez les Anglais) dans laquelle un ange et un démon s’allient pour sauver le monde face à l’apocalypse imminente. Tiré d’un livre (De bons présages) qui compte des millions de fans dans le monde, la série revisite l’histoire et la bible de façon plus qu’excentrique, à travers les âges. On y retrouve David Tennant (qu’on a pu voir dans Docteur Who ou Jessica Jones…) dans le rôle de Rampa, en démon rock ‘n roll que tout blase, et Michael Sheen qui joue Aziraphale, un ange féru de lecture et de bons gâteaux terrestres. Le plus c’est leur complicité jubilatoire à l’écran ! Comme souvent dans ce genre de scénarios, les personnages ne sont ni tout blanc, ni tout noir ce qui en fait une savoureuse fresque sur fond de Cavaliers de l‘apocalypse parcourant le monde sur leurs motos.

On finit avec une série mexicaine, Diablero

Cette série là est un peu un OVNI qui nous plonge dans les superstitions et croyances mexicaines sur les anges et les démons. On y suit le prêtre Ramiro Ventura, qui cherche à obtenir l’aide d’ Elvis Infante, un Diablero chasseur de démons. Son but, sauver sa fille dont il vient de découvrir l’existence. Les deux hommes se lance dans une mission surnaturelle pour sauver l’enfant, et déclenche une série d’évènements qui pourraient bien amener à la fin du monde. La série a une ambiance très noire, flirtant avec l’horreur donc âmes sensibles s’abstenir mais je trouve qu’elle apporte un petit vent de fraîcheur au genre. Ca ne sera pas la série de l’année, mais les deux saisons sont assez sympas et se regardent facilement.

Audrey Gosseaume sur son blog.